Sebuah langkah baru dan mengejutkan terjadi di lorong-lorong klub Al-Ittihad Saudi. Di saat sang juara bertahan merayakan posisi puncak Liga Roshn, manajemen mulai menyusun rencana alternatif yang bisa sepenuhnya mengubah wajah lini serang tim. Seiring meningkatnya pembicaraan tentang kepergian bintang asal Prancis Moussa Diaby, sebuah nama Aljazair yang bersinar muncul di meja negosiasi sebagai kandidat utama penggantinya.

Laporan media Saudi mengungkap, pada hari Selasa ini, keinginan kuat dari pihak Al-Ittihad untuk masuk ke negosiasi resmi dengan winger internasional Aljazair Mohamed El Amine Amoura, pemain Wolfsburg Jerman, selama periode transfer musim panas saat ini.

Menurut surat kabar "Okaz" Saudi, pertimbangan di lingkup klub terhadap Amoura muncul sebagai opsi langsung untuk mengisi kekosongan yang mungkin ditimbulkan oleh kepergian Diaby.

Winger asal Prancis Moussa Diaby menjadi kandidat kuat untuk meninggalkan Jeddah, di tengah adanya upaya serius dari klub Bayer Leverkusen Jerman dan Inter Milan Italia untuk mendatangkannya musim panas ini, hal yang mendorong manajemen Al-Ittihad untuk mencari pengganti sedari dini dengan spesifikasi ofensif yang sama.

Amoura, yang berusia 26 tahun, menampilkan performa gemilang sejak bergabung dengan Wolfsburg pada 2025, di mana ia terikat kontrak panjang yang berlangsung hingga musim panas 2029, dan nilai pasarnya ditaksir sebesar 20 juta euro menurut situs "Transfermarkt".

Bintang Aljazair ini telah menjalani 67 pertandingan mengenakan seragam tim Jerman tersebut, mencetak 18 gol dan memberikan 16 assist. Ia juga memiliki catatan internasional yang kuat bersama Aljazair dengan 47 pertandingan dan mencetak 19 gol di dalamnya.

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Langkah ini datang setelah nama Al-Ittihad dalam beberapa hari terakhir dikaitkan dengan upaya mendatangkan pemain Mesir Imam Ashour dari Al-Ahly, namun negosiasi tersebut belum sampai ke tahap resmi antara kedua klub menurut laporan lokal.

Al-Ittihad tengah menikmati periode moral yang luar biasa setelah kemenangan sulitnya tadi malam pada hari Senin atas Al-Hazm dengan skor 3-2 pada pekan ketiga Liga Roshn, sehingga menempati puncak klasemen untuk sementara dengan raihan 7 poin dari dua kemenangan atas Al-Qadsiah dan Al-Hazm serta hasil imbang dengan Al-Khaleej.