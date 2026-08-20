Menjelang duel langsung di Piala Super: bos BVB Lars Ricken angkat bicara soal Jamal Musiala

"Di tengah segala rivalitas, ini bukan soal pemain, melainkan soal manusianya," kata direktur olahraga Lars Ricken dari runner-up Borussia Dortmund.

Musiala (23) ambruk di lapangan untuk kedua kalinya hanya dalam kurun empat hari saat gladi resik Piala Super FC Bayern di Heidenheim pada Selasa. Setelah drama yang kembali terjadi itu, pemain timnas tersebut menyebutnya sebagai "absen singkat yang muncul sementara, tetapi bisa ditangani dengan baik, yang disebabkan oleh disfungsi neurologis".

"Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Dia berada di tangan medis yang baik dan menanganinya dengan sangat terbuka," kata Ricken, lalu menambahkan: "Kami mendoakan yang terbaik untuknya dan semoga lekas sembuh." Pelatih Niko Kovac menyampaikan hal yang sama.

BVB dan FC Bayern akan bermain pada Sabtu (20.30/Sky dan Sat.1) di Dortmund untuk memperebutkan gelar pertama musim baru.