Nama Arab Saudi masih tetap hadir di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, meskipun tim nasional utamanya tersingkir lebih awal, berkat para bintang Liga Roshen.

Timnas Saudi Arabia tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup, setelah menempati posisi terbawah Grup 8 dengan hanya mengumpulkan dua poin, yang diperoleh dari hasil imbang melawan Uruguay dan Cape Verde, serta kekalahan telak 0-4 dari Spanyol.

Setelah berakhirnya babak penyisihan grup dan 32 besar, para penggemar menantikan dimulainya babak 16 besar hari ini, Sabtu, melalui pertandingan yang mempertemukan timnas Maroko dan Kanada, di Stadion “NRG” di kota Houston, Amerika Serikat.

Menurut surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dariArab Saudi, babak 16 besar ini akan menampilkan 12 bintang dari Liga Roshen, yang mewakili 7 tim nasional berbeda.

Di urutan teratas daftar tersebut adalah timnas Portugal dengan 4 pemain, yaitu Cristiano Ronaldo, João Félix, João Cancelo, dan Rúben Neves, sedangkan dari timnas Maroko ada dua pemain, yaitu kiper Yassine Bounou dan Marwan Saadane, serta dua pemain Brasil, Fabinho dan Roger Ibáñez.

Di sisi lain, terdapat satu pemain dari masing-masing 4 negara, yaitu pemain Mesir Nabil Emad “Dunga”, pemain Inggris Ivan Toney, pemain Meksiko Julian Quionones, dan pemain Prancis Theo Hernandez.

Perlu dicatat bahwa pada awal Piala Dunia 2026, terdapat 50 pemain dari Liga Roshen yang mewakili 19 tim nasional berbeda, namun setengahnya berasal dari tim nasional Arab Saudi yang tersingkir lebih awal dari turnamen tersebut.