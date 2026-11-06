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Unai Emery mengonfirmasi pembicaraan mengenai kontrak baru di Aston Villa setelah pertemuan yang “sangat positif” dengan ketua klub Nassef Sawiris. Pembicaraan lanjutan dijadwalkan pekan depan. Pelatih asal Spanyol itu dikaitkan dengan Manchester United, yang akan dihadapi Villa pada Minggu setelah kekalahan 3-0 dari Barcelona di Liga Champions pada Selasa. Namun, Emery mengatakan ambisinya adalah terus mengembangkan proyek yang “lebih kuat” di Villa Park.

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Emery konfirmasi pembicaraan kontrak dengan ketua Aston Villa

Emery mengonfirmasi telah ada pembicaraan mengenai kontrak baru di Aston Villa, seiring upaya klub membangun proyek yang “lebih kuat”. Pada Rabu, sehari setelah Villa kalah 3-0 dari Barcelona di Liga Champions, klub mengumumkan telah menggelar pertemuan untuk membahas strategi jangka panjang setelah 2029, saat kontraknya saat ini berakhir.

Seperti dilaporkan PA, belum ada kontrak baru yang dikonfirmasi. Namun, Emery berbicara tentang masa depan jangka panjangnya di klub dan mengungkapkan bahwa pembicaraan lanjutan akan berlangsung pekan depan. Ia dikaitkan dengan sejumlah klub lain, termasuk Manchester United, lawan Villa pada Minggu.

Emery ungkap pertemuan yang “sangat positif” dengan Sawiris

Emery mengatakan: “Ambisi saya adalah menjaga konsistensi kami dan cara kami terus berkembang serta membangun banyak hal secara positif. Ini tantangan besar. Setelah berbicara dengan kami tahun lalu, mereka memutuskan membangun tribune baru agar lebih banyak suporter bisa hadir di Villa Park. Itu langkah maju yang jelas untuk menjadi lebih baik.

“Cara kami meningkatkan anggaran setiap tahun, serta pendapatan melalui performa kami dengan bermain di Eropa dan mengembangkan pemain, menjual pemain, lalu membeli pemain muda berbakat, itulah proses dan ambisi yang harus kami pertahankan ke depan. Saya menjalani pertemuan yang baik dengan Nassef Sawiris, pertemuan yang sangat baik, sangat positif. Mari berbicara lagi pekan depan untuk mencoba menyatukan semua yang telah kami bicarakan. Kami membahas bagaimana kami bisa memperkuat proyek kami melalui sebuah kesepakatan, ya.”

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Emery tetap waspadai Manchester United meski mereka kesulitan

Villa akan berusaha memperpanjang catatan lima pertandingan tak terkalahkan saat menghadapi United, yang baru memenangi satu dari sembilan pertandingan pembuka mereka di liga, yakni melawan Ipswich pada Agustus. Namun, Old Trafford bukan tempat yang bersahabat bagi Villa. Mereka kalah dalam masing-masing dari enam pertandingan terakhir di sana di semua kompetisi.

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Emery tidak meremehkan tim asuhan Michael Carrick, bahkan menempatkan mereka di level yang sama dengan Barcelona. “Kami tidak pernah menang di sana dalam empat tahun,” tambahnya. “Tahun ini mereka bermain bagus di Liga Champions. Mereka belum konsisten di liga, tetapi seharusnya bisa kembali konsisten, meski mudah-mudahan bukan saat melawan kami. Kami kalah dari Barcelona karena level lawan yang kami hadapi; itu level tertinggi di Liga Champions. Man United berada di level yang sama dengan Barcelona.”

Apa selanjutnya bagi Emery dan Villa?

Villa bertandang ke Old Trafford pada Minggu dengan tekad bangkit dari kekalahan pada Selasa, ketika gol pembuka Lamine Yamal dan dua gol Raphinha mengakhiri awal sempurna mereka di Liga Champions. “Saya sangat menuntut,” kata Emery. “Tantangan berikutnya pada Minggu merupakan bagian dari proses yang sedang kami jalani, dan kami akan berusaha tampil lebih baik daripada saat melawan Barcelona pada Selasa.”

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Pembicaraan dengan Sawiris mengenai kontrak baru kemudian akan berlanjut pekan depan.