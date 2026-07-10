Menjadi pemain Belgia... Kesalahan aneh membuat wasit pertandingan Spanyol berada dalam situasi yang canggung

Wasit asal Inggris, Michael Oliver, mendapati dirinya berada dalam situasi yang canggung, setelah melakukan kesalahan aneh selama pertandingan antara Spanyol dan Belgia di Piala Dunia 2026.

Oliver memimpin pertandingan antara Spanyol dan Belgia pada hari Jumat di Stadion SoFi, Los Angeles, dalam pertandingan kedua babak perempat final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pada menit ke-35 pertandingan, Michael Oliver melakukan kesalahan fatal, saat Dani Olmo, pemain timnas Spanyol, mencoba menerobos dengan bola dari tepi kotak penalti.

Saat bintang Barcelona itu berusaha mengejar bola, ia justru berhadapan dengan wasit asal Inggris yang tampak seolah-olah berubah menjadi salah satu pemain Belgia yang menghalangi jalan Dani Olmo.

Michael Oliver terpaksa menghentikan permainan seketika, di tengah protes para pemain timnas Spanyol, sehingga wasit asal Inggris itu harus meminta maaf kepada mereka, sebelum melanjutkan permainan dengan melempar bola ke tengah lapangan.

Perlu dicatat bahwa ini adalah pertandingan keempat yang dipimpin oleh Michael Oliver di Piala Dunia 2026, setelah dua pertandingan di babak penyisihan grup dan satu pertandingan di babak 16 besar.