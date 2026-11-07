Valverde menjadi teladan bagi Real Madrid
Gelandang Real Madrid Fede Valverde mendapat pujian besar dari pelatih Jose Mourinho atas perannya sebagai kapten tim selama musim 2026/27. Pemain tim nasional Uruguay itu tampil sebagai salah satu pemimpin utama di tengah rentetan tujuh kemenangan Madrid di semua kompetisi.
Mourinho menyoroti perkembangan Valverde, seraya menyebut etos kerja dan sikap rendah hatinya telah menjadi teladan bagi seluruh skuad.
Sang pelatih menegaskan bahwa menjadi kapten klub sebesar Real Madrid membawa tekanan tersendiri yang hanya mampu dihadapi dengan begitu baik oleh segelintir pemain.
Mourinho puji kerendahan hati dan profesionalisme Valverde
“Sejak kami mulai bekerja sama, saya melihat sosok yang luar biasa, profesional, rendah hati, dan berteman baik dengan rekan-rekan setimnya,” kata Mourinho kepada wartawan dalam konferensi pers menjelang pertandingan.
“Dia adalah teladan yang baik bagi semua orang.”
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“Menjadi kapten Real Madrid memberinya rasa tanggung jawab, sebagaimana mestinya. Menjadi kapten Real Madrid bukan tugas yang mudah,” tegas pelatih asal Portugal itu.
Kekompakan skuad dorong rentetan tujuh kemenangan
Kepemimpinan Valverde di dalam dan luar lapangan berperan penting dalam membantu Real Madrid melewati jadwal perjalanan yang melelahkan, termasuk perjalanan ke Yunani pada tengah pekan untuk pertandingan di kompetisi Eropa.
Mourinho menyebut suasana positif yang dibangun para pemimpin seperti Valverde membantu skuad menjaga semangat tetap tinggi meski baru kembali ke Spanyol pada pukul 03.00 dini hari.
Kehadiran Valverde yang konsisten di lini tengah tetap penting saat Real Madrid mengatur menit bermain para pemain di kompetisi domestik dan kontinental.
Kapten Valverde pimpin Real Madrid menghadapi Valencia di Mestalla
Valverde akan memimpin Real Madrid saat tampil di Mestalla pada Sabtu, ketika mereka berupaya meraih tiga poin melawan Valencia.
Dengan Real Madrid tertinggal dari Barcelona yang memuncaki klasemen liga, konsistensi Valverde dalam menjalankan peran taktisnya akan sangat penting di lini tengah.
Mourinho mengandalkan sang kapten untuk menjaga momentum sebelum para pemain bertolak untuk jeda internasional mendatang.