Menit-menit air yang membalikkan keadaan.. apa yang dilakukan jeda pendinginan di Piala Dunia?

Analisis cermat terhadap data turnamen Piala Dunia menunjukkan bahwa jeda selama babak pertandingan yang dikenal sebagai "cooling break" dan berlangsung selama 3 menit, yang pada dasarnya diberlakukan sebagai langkah kesehatan untuk melindungi para pemain di tengah suhu yang melampaui 30 derajat Celsius, berubah menjadi "time out" taktis yang dimanfaatkan para pelatih demi keuntungan mereka.

Untuk menilai dampak sesungguhnya dari tiga menit ini, dilakukan analisis data "expected threat" dari jaringan Driblab pada seluruh 104 pertandingan turnamen, yang mencakup 208 cooling break, guna membandingkan performa tim sebelum dan sesudah jeda.

Angka-angka yang dipaparkan surat kabar Spanyol "Marca" mengungkap kenyataan yang bertentangan dengan keyakinan umum bahwa jeda ini menjadi penyelamat bagi tim yang sedang kesulitan; sebab ternyata dampak yang paling sering muncul dalam turnamen, dengan persentase melampaui sepertiga, adalah memperkuat dominasi tim yang memang sudah mendominasi sebelum jeda.

Dalam 73 kasus, tim yang lebih diuntungkan keluar dari jeda dengan level yang sama atau dalam posisi yang lebih unggul, sementara reaksi dari tim yang didominasi tidak melampaui 16%, dan kasus perubahan total dalam jalannya pertandingan tidak lebih dari 6% saja.

Meski demikian, muncul pengecualian penting yang berkaitan dengan kasus-kasus di mana dominasi mencapai puncaknya sebelum jeda; sebab dalam 15% kasus, jeda tersebut justru meredam momentum ini dan menenangkan tempo pertandingan.

Hubungan yang paling menarik antara jeda dan pencetakan gol tampak pada lima menit yang mengikuti cooling break, di mana tercatat sekitar 25 gol dibandingkan hanya 15 gol pada lima menit sebelumnya, sehingga jeda tersebut sering kali berfungsi sebagai kunci peralihan cepat dalam jalannya pertandingan.

Beberapa tim nasional menunjukkan kemampuan tinggi dalam memanfaatkan jeda ini, terutama timnas Argentina yang mengubah momen setelah jeda menjadi pola kompetitif yang nyata; dalam laga menghadapi Mesir di babak 16 besar, ketika tertinggal dengan skor (0-2), mereka keluar dari cooling break kedua dengan intensitas serangan tertinggi mereka di turnamen dan mencetak dua gol yang membuka jalan bagi kebangkitan mereka, dan hal serupa terulang saat melawan Inggris. Sebaliknya, timnas Republik Ceko menjadi pihak yang paling dirugikan, setelah jeda tersebut memutus periode performa serangan terbaik mereka di turnamen.

Di sisi lain, timnas Spanyol, sang juara dunia, menyuguhkan contoh ideal dalam penataan ulang taktis; mereka keluar dari sebagian besar 16 jeda yang mereka jalani dengan tingkat penguasaan yang lebih tinggi, dan hal itu diterjemahkan menjadi gol langsung setelah pertandingan dilanjutkan melawan Belgia, Austria, dan Portugal. Adapun pada laga final, jeda-jeda tersebut tidak memengaruhi jalannya pertandingan yang dipastikan Spanyol pada babak tambahan, jauh dari jeda apa pun.

Meskipun angka-angka ini menggambarkan sebuah benturan waktu yang mungkin bertumpang tindih dengan jendela pergantian pemain taktis pada menit ke-70 atau keinginan tim yang tertinggal untuk mendorong ke depan, pola umumnya tetap jelas: cooling break pada Piala Dunia ini jarang menyelamatkan tim yang kelelahan, tetapi sering kali menyegarkan kembali tim yang mendominasi, sehingga menegaskan bahwa tiga menit minum air dan instruksi singkat kadang cukup untuk memadamkan semangat dua puluh menit sepak bola.