Bagaimanapun, perlu imajinasi besar untuk memercayainya. Namun, seperti yang sudah bisa diduga saat itu dan kini telah terbukti, Niko Kovac hanya bicara omong kosong. Januari lalu, pelatih Borussia Dortmund itu ditanya tentang Salih Özcan, yang pada musim keempatnya bersama BVB hanya mendapat empat kesempatan bermain singkat dengan total 21 menit hingga jeda musim dingin.

Kovac menyebut Özcan sebagai salah satu pemain dalam skuadnya "yang terlalu sedikit mendapat kesempatan bermain" dan mengaitkannya dengan ketatnya persaingan di lini tengah Dortmund. Bagi Özcan, yang berposisi sebagai gelandang bertahan, itu bukan hal baru. Pada musim sebelumnya, ketika ia sempat dipinjamkan ke VfL Wolfsburg, ia juga nyaris tidak mendapat kesempatan bermain.

"Saya bisa membayangkan dan berpikir bahwa ke depan ia akan mendapat menit bermain jauh lebih banyak dibandingkan pada fase pertama musim ini," kata Kovac tentang Özcan lebih dari sembilan bulan lalu, mengejutkan para pengamat. Namun, ucapannya tidak diikuti tindakan. Situasi persaingan bagi Özcan memang tidak berubah. Memang, 53 menit yang akhirnya didapat gelandang itu pada paruh kedua musim lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Namun, itu tentu bukan yang diharapkan sang pemain ketika mendengar pernyataan Kovac.

Karena itu, sudah lama menjadi rahasia umum bahwa Özcan dan BVB akan berpisah begitu kontrak empat tahun bernilai tinggi yang ia tanda tangani pada 2022 berakhir. Dan, mengingat minimnya waktu bermainnya dalam beberapa tahun terakhir, pemain berusia 28 tahun itu bisa dibilang mendapat tempat berlabuh yang cukup baik.

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Sampai kapan kontrak Salih Özcan di Besiktas berlaku?

Pada awal Juli, Özcan menandatangani kontrak dengan Besiktas di Istanbul hingga 2029. Sebelumnya, banyak yang sudah terkejut ketika ia berhasil masuk skuad Turki untuk Piala Dunia meski hanya bermain 74 menit pada musim 2025/26. Di putaran final, Özcan tampil dua kali. Ia bermain penuh saat Turki menang 3-2 atas Amerika Serikat dalam laga ketiga fase grup.

Namun, pemain kelahiran Köln itu memiliki status yang sama sekali berbeda di Turki dibandingkan di Jerman, tempat reputasinya belakangan menurun secara nyata. Di tepi Bosporus, Özcan disambut sebagai pemain baru yang datang dari klub Liga Champions yang bahkan mencapai final dua tahun sebelumnya.

Seperti banyak rekrutan baru sebelumnya, Özcan harus menjalani seremoni penyambutan tradisional di terminal internasional bandara. Dengan didampingi sejumlah besar pengurus klub, petugas keamanan, dan pengawal pribadi, Özcan dibawa melewati gedung terminal dan disambut banyak suporter Besiktas. Salih berpose dengan syal di depan kamera, memperagakan gestur elang khas klub, dan mengajak para pendukung bernyanyi.

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Salih Özcan langsung menjadi pemain inti di Besiktas

"Saya sudah sangat menantikan hari ini. Menjadi bagian dari Besiktas membuat saya sangat bangga," kata Özcan saat itu. "Saya tidak sabar untuk turun ke lapangan. Kami akan berjuang untuk klub. Kami ingin menjadi juara dan lolos ke Liga Champions."

Namun, dengan lima kemenangan dari delapan pertandingan liga dan 15 poin, awal musim tim yang finis keempat pada musim sebelumnya itu baru berjalan sesuai harapan. Sebelum pekan pertandingan ini, mereka tertinggal empat poin dari juara bertahan Galatasaray. Rival sekota lainnya, Fenerbahce, juga hanya unggul satu poin atas Besiktas, yang menjamu Basaksehir dalam duel sesama tim kota pada Senin sore.

Meski demikian, secara pribadi Özcan tentu memandang awal kiprahnya di Istanbul dengan sangat positif, terlebih jika mengingat kembali minimnya waktu bermain yang ia dapat sebelumnya di BVB. Özcan sudah tampil dalam 17 pertandingan resmi. Dalam 15 di antaranya, ia langsung menjadi starter, dan sepuluh kali bermain selama 90 menit.

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Salih Özcan: Waktu bermainnya sudah hampir dua kali lipat dibandingkan dua tahun di BVB

Total 1.311 menit yang telah ia mainkan sejauh ini hampir dua kali lipat dari waktu bermainnya selama dua tahun terakhir di Dortmund. Bukan hanya itu: bersama kiper Alexander Nübel, Özcan menjadi satu dari hanya dua pemain yang selalu masuk starting XI dalam delapan pertandingan Süper Lig. Di bawah pelatih baru Vincenzo Italiano, yang datang dari FC Bologna, hanya kiper timnas Jerman itu yang mencatat waktu bermain lebih banyak daripada Özcan. Selain itu, Özcan juga tampil empat kali, tiga di antaranya sebagai starter, bersama timnas Turki di Nations League.

Mengingat beban bermain sebesar itu sudah lama tidak ia rasakan, frekuensi penampilan Özcan juga menimbulkan keheranan di Turki, terutama karena sejauh ini ia tampil begitu baik. Di bawah Italiano, ia menjadi bagian tetap dari trio lini tengah bersama kapten Orkun Kökcü dan Junior Olaitan, yang hampir selalu bermain.

Dalam beberapa pertandingan, Özcan menunjukkan kualitas yang sudah lama dikenal darinya: semangat juang tinggi, agresif dalam duel, dan banyak berlari. "Saya terus bekerja. Entah saya bermain sedikit atau banyak, saya tidak berhenti," kata Özcan tentang statusnya yang berubah total di Besiktas. "Usia saya masih bagus dan masih banyak yang harus dipelajari. Karena itu, saya juga mendengarkan para pelatih kami dengan saksama. Itu sangat berpengaruh bagi saya."

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Salih Özcan hampir lima tahun menanti golnya sendiri

Setelah meraih sepuluh kemenangan dari 12 pertandingan resmi pertama musim ini, laju klub tradisional asal ibu kota itu belakangan sedikit melambat. Mereka mencatat dua kekalahan dan dua hasil imbang dalam lima laga terakhir. Kekalahan dari tim promosi yang mengejutkan, Amed SK (saat ini di posisi kedua!), dan Trabzonspor terasa sangat menyakitkan karena kedua tim itu berada di atas Besiktas.

Di Liga Europa, Italiano belakangan juga untuk pertama kalinya mengeluarkan Özcan dari susunan pemain guna memberinya waktu istirahat. Namun, rencana itu tidak berjalan saat hasil imbang 2-2 melawan Crystal Palace. Cedera Fabio Miretti membuat Özcan harus masuk lebih awal, pada menit ke-39.

Özcan tidak butuh banyak waktu untuk beradaptasi. Hanya tujuh menit kemudian, umpan panjangnya yang apik, layaknya seorang quarterback, menjadi assist untuk gol Wilfred Ndidi yang membawa timnya unggul sementara 1-0. Kini, secara pribadi, yang tersisa hanyalah sesuatu yang juga tak berhasil ia raih dalam 96 pertandingan bersama BVB: mencetak gol. Paceklik gol itu mungkin menjadi salah satu dari sedikit kekurangan dalam kiprah Özcan saat ini. Di level klub, ia terakhir kali mencetak gol untuk 1. FC Köln di Bielefelder Alm pada 4 Desember 2021.

Salih Özcan: Catatan penampilannya di BVB