Memang butuh imajinasi besar untuk memercayainya, tetapi Niko Kovac, seperti yang sudah bisa diduga saat itu dan kini terbukti, hanya mengumbar omong kosong. Januari lalu, pelatih Borussia Dortmund itu ditanya soal Salih Özcan, yang pada musim keempatnya bersama BVB hanya tampil empat kali dengan total 21 menit bermain hingga jeda musim dingin.

Kovac menyebut Özcan sebagai salah satu pemain di skuadnya "yang terlalu sedikit mendapat kesempatan bermain" dan mengaitkannya dengan ketatnya persaingan di lini tengah Dortmund. Bagi Özcan, seorang gelandang bertahan, situasi itu bukan hal baru. Pada musim sebelumnya pun, ketika ia sempat dipinjamkan ke VfL Wolfsburg, ia nyaris tidak mendapat kesempatan bermain.

"Saya bisa membayangkan dan berpikir bahwa ke depannya ia akan mendapat menit bermain jauh lebih banyak daripada pada fase pertama musim ini," kata Kovac tentang Özcan lebih dari sembilan bulan lalu, mengejutkan para pengamat. Namun, ucapannya tak diikuti tindakan. Situasi persaingan yang dihadapi Özcan memang tidak berubah. Meski 53 menit bermain yang akhirnya ia dapatkan pada paruh kedua musim lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebelumnya, jumlah itu tentu bukan yang diharapkan sang pemain ketika mendengar pernyataan Kovac.

Karena itu, sudah sejak lama menjadi rahasia umum bahwa Özcan dan BVB akan berpisah begitu kontrak empat tahun bernilai tinggi yang ia tanda tangani pada 2022 berakhir. Dan harus diakui, mengingat sangat sedikitnya kesempatan bermain yang ia dapatkan dalam beberapa tahun terakhir, pemain berusia 28 tahun itu mendarat di tempat yang cukup nyaman.

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Hingga kapan kontrak Salih Özcan di Besiktas berlaku?

Pada awal Juli, Özcan menandatangani kontrak dengan Besiktas di Istanbul hingga 2029. Sebelumnya, banyak yang terkejut ketika ia berhasil masuk skuad Turki untuk Piala Dunia meski hanya mencatatkan 74 menit bermain pada musim 2025/26. Di putaran final, Özcan tampil dua kali dan bermain penuh dalam kemenangan 3-2 atas Amerika Serikat pada laga ketiga fase grup.

Namun, pemain kelahiran Köln itu memiliki status yang sama sekali berbeda di Turki dibandingkan di Jerman, tempat pamornya belakangan ini merosot cukup jelas. Di tepi Bosporus, kedatangan Özcan dirayakan sebagai rekrutan baru dari sebuah klub Liga Champions yang dua tahun sebelumnya bahkan mencapai final.

Seperti banyak pemain baru sebelumnya, Özcan harus menjalani upacara penyambutan tradisional di terminal internasional bandara. Diiringi rombongan besar pejabat klub, petugas keamanan, dan pengawal pribadi, Özcan dibawa melintasi gedung dan disambut banyak pendukung Besiktas. Salih berpose dengan syal di depan kamera, memperagakan gestur elang khas klub, dan mengajak para pendukung bernyanyi.

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Salih Özcan langsung menjadi pemain inti di Besiktas

"Saya sudah menantikan hari ini dengan penuh semangat. Menjadi bagian dari Besiktas membuat saya sangat bangga," kata Özcan saat itu. "Saya tak sabar bermain di lapangan. Kami akan berjuang untuk klub. Kami ingin menjadi juara dan lolos ke Liga Champions."

Namun, dengan lima kemenangan dari delapan laga liga dan 15 poin, awal musim tim yang finis keempat musim lalu itu baru berjalan sesuai harapan. Sebelum pekan pertandingan ini, Besiktas tertinggal empat poin dari juara bertahan Galatasaray. Rival sekota lainnya, Fenerbahce, juga hanya unggul satu poin atas Besiktas, yang akan menjamu Basaksehir dalam duel sesama tim kota itu pada Senin sore.

Secara pribadi, Özcan tentu memandang awal kiprahnya di Istanbul dengan sangat positif, terlebih jika mengingat kembali minimnya waktu bermain yang ia dapatkan sebelumnya di BVB. Özcan sudah tampil dalam 17 pertandingan resmi, langsung menjadi starter dalam 15 di antaranya dan bermain penuh selama 90 menit sebanyak sepuluh kali.

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Salih Özcan: Menit bermainnya sudah dua kali lipat dibandingkan dua tahun di BVB

Total 1.311 menit bermain yang telah ia catatkan sejauh ini hampir dua kali lipat dari jumlah yang ia kumpulkan selama dua tahun terakhir di Dortmund. Bukan hanya itu: bersama kiper Alexander Nübel, Özcan merupakan satu dari hanya dua pemain yang selalu menjadi starter dalam delapan pertandingan Süper Lig. Di bawah pelatih baru Vincenzo Italiano, yang datang dari FC Bologna, hanya kiper timnas Jerman itu yang mencatatkan menit bermain lebih banyak daripada Özcan. Selain itu, Özcan tampil empat kali, tiga di antaranya sebagai starter, bersama timnas Turki di Nations League.

Mengingat beban bermain sebesar itu sudah lama tidak ia rasakan, frekuensi penampilan Özcan, terutama betapa bagusnya ia bermain sejauh ini, juga menimbulkan keheranan di Turki. Di bawah Italiano, ia menjadi bagian tetap dari trio lini tengah bersama kapten Orkun Kökcü dan Junior Olaitan, yang hampir selalu bermain.

Dalam beberapa pertandingan, Özcan menunjukkan kualitas yang sejak lama dikenal darinya: kerja keras, agresivitas dalam duel, dan daya jelajah tinggi. "Saya terus bekerja. Tak peduli apakah saya bermain sedikit atau banyak, saya tidak berhenti," kata Özcan tentang perubahan total statusnya di Besiktas. "Saya masih berada di usia yang bagus dan masih banyak yang harus dipelajari. Karena itu, saya juga mendengarkan para pelatih kami dengan sangat saksama. Hal itu sangat berpengaruh bagi saya."

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Salih Özcan sudah hampir lima tahun menanti golnya sendiri

Setelah meraih sepuluh kemenangan dalam 12 pertandingan resmi pertama musim ini, laju klub bersejarah dari ibu kota itu belakangan agak melambat. Mereka menelan dua kekalahan dan meraih dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Kekalahan dalam duel melawan tim promosi yang mengejutkan, Amed SK (kini di posisi kedua!), dan Trabzonspor terasa menyakitkan karena kedua tim itu berada di atas Besiktas.

Di Liga Europa, Italiano baru-baru ini juga untuk pertama kalinya mencoret Özcan dari tim demi memberinya kesempatan beristirahat sejenak. Namun, dalam laga terakhir yang berakhir 2-2 melawan Crystal Palace, rencana itu tidak berjalan. Cedera Fabio Miretti membuat Özcan harus masuk lebih awal, pada menit ke-39.

Özcan tak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Hanya tujuh menit kemudian, ia melepaskan umpan panjang apik ala quarterback yang menjadi assist bagi gol Wilfred Ndidi untuk membawa timnya unggul sementara 1-0. Kini, dari sisi pribadi, yang kurang tinggal satu hal yang juga tak berhasil ia raih dalam 96 pertandingan bersama BVB: mencetak gol. Puasa gol itu mungkin salah satu dari sedikit kekurangan dalam kiprah Özcan saat ini. Terakhir kali ia mencetak gol di level klub adalah pada 4 Desember 2021 untuk 1. FC Köln di Bielefelder Alm.

Salih Özcan: Statistik penampilannya bersama BVB