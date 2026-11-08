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Chicago Fire FC v Orlando City SCGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

"Meniru tariannya": Griezmann bereaksi antusias atas gol Giuliano Simeone ke gawang Barcelona

Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
G. Simeone
A. Griezmann
Spanyol
Argentina
Prancis

Duel panas di Liga Spanyol

Pemain asal Prancis, Antoine Griezmann, yang kini membela Orlando City, bereaksi atas gol bekas klubnya, Atletico Madrid, ke gawang Barcelona pada laga besar yang berlangsung malam ini di Stadion Metropolitano, dalam ajang LaLiga.

Atletico Madrid membuka keunggulan atas Barcelona dalam pertandingan yang digelar di Stadion "Metropolitano", pada pekan ke-15 Liga Spanyol, setelah Giuliano Simeone berhasil mengubah permulaan kuat tuan rumah menjadi gol pertama, memanfaatkan umpan matang dari pemain asal Argentina, Julian Alvarez.

Griezmann, yang juga pernah mengenakan seragam Barcelona sebelumnya, merayakan gol Giuliano Simeone, terlebih karena pemain Los Rojiblancos itu merayakan golnya dengan memperagakan tarian khas asal Prancis tersebut.

Griezmann mengunggah di Instagram sebuah foto dari perayaan itu disertai rangkaian emoji dan kalimat "Aku mencintai kalian", sekaligus menegaskan dukungannya kepada tim yang ia dukung malam ini.

 

 

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