Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League
Meniru jejak Real Madrid dan Manchester United... Ronaldo mencatatkan sejarah bersama Al-Nassr

El Don terus mencetak rekor

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, mencatatkan sejarah bersama "Al-Alamy" setelah tampil dalam laga melawan Al-Najma pada Jumat malam ini, dalam rangkaian pekan ke-27 Liga Profesional Roshen.

Penyerang legendaris sepak bola ini berhasil masuk dalam susunan pemain inti setelah absen dalam dua pertandingan terakhir karena cedera otot paha belakang.

Ini adalah pertandingan ke-100 Ronaldo bersama "Al-Alamy" di Liga Profesional Roshen, sejak ia bergabung dengan tim tersebut lebih dari 3 tahun lalu setelah kontraknya dengan Manchester United diputus.

Baca juga.. Di tengah sorakan penonton.. Ahli wasit mengakhiri perdebatan mengenai keabsahan kartu merah Diaby

Selama 100 pertandingan, Ronaldo berhasil mencetak 96 gol dan memberikan 18 assist, menegaskan pengaruhnya yang besar terhadap performa tim.

Al-Nassr juga menjadi klub ketiga yang mencapai angka ini dalam kariernya di liga, setelah Manchester United dan Real Madrid.


Iklan