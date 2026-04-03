Meniru jejak Real Madrid dan Manchester United... Ronaldo mencatatkan sejarah bersama Al-Nassr

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, mencatatkan sejarah bersama "Al-Alamy" setelah tampil dalam laga melawan Al-Najma pada Jumat malam ini, dalam rangkaian pekan ke-27 Liga Profesional Roshen.

Penyerang legendaris sepak bola ini berhasil masuk dalam susunan pemain inti setelah absen dalam dua pertandingan terakhir karena cedera otot paha belakang.

Ini adalah pertandingan ke-100 Ronaldo bersama "Al-Alamy" di Liga Profesional Roshen, sejak ia bergabung dengan tim tersebut lebih dari 3 tahun lalu setelah kontraknya dengan Manchester United diputus.

Selama 100 pertandingan, Ronaldo berhasil mencetak 96 gol dan memberikan 18 assist, menegaskan pengaruhnya yang besar terhadap performa tim.

Al-Nassr juga menjadi klub ketiga yang mencapai angka ini dalam kariernya di liga, setelah Manchester United dan Real Madrid.



