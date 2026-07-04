Meniru jejak Al-Nasr dan mengalahkan Al-Qahira... Al-Ittihad mencapai kesepakatan dengan pelatih barunya

Klub Al-Ittihad mengikuti jejak rival abadinya, Al-Nassr, setelah hampir mengumumkan pelatih baru yang akan memimpin tim pada musim depan, menggantikan pelatih asal Portugal, Sergio Conceição.

Klub Al-Ittihad mengumumkan pemecatan Conceição setelah berakhirnya musim lalu, akibat kegagalan meraih gelar apa pun, tanpa mengungkap siapa penggantinya hingga saat ini.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa klub Al-Ittihad telah mencapai kesepakatan dengan pelatih asal Jerman, Jens Wessing, yang saat ini menjabat sebagai manajer teknis tim Gamba Osaka dari Jepang, untuk memimpin "Al-Amid" pada musim depan, menggantikan Conceição.

Hal ini terjadi kurang dari 24 jam setelah Al-Nassr mengumumkan pelatih barunya untuk musim depan, menggantikan pelatih asal Portugal lainnya, Jorge Jesus, yaitu pelatih asal Australia, Ange Postecoglou.

Fesing memiliki karier kepelatihan yang relatif singkat, terutama sebagai pelatih kepala, di mana ia menjabat pada paruh kedua musim lalu bersama tim Jepang tersebut, dan membawanya meraih gelar Liga Champions Asia 2 dengan mengalahkan Al-Nassr sendiri.

Di sisi lain, pelatih asal Jerman ini pernah bekerja sebagai asisten pelatih di beberapa klub, yaitu Borussia Mönchengladbach, PSV Eindhoven, dan Benfica, dengan Roger Schmidt sebagai manajer teknis terkemuka yang pernah dipimpinnya.

Vising akan ditugaskan untuk memperbaiki performa klub asal Jeddah tersebut pada musim depan, setelah finis di peringkat kelima pada musim lalu di Liga Roshen, tersingkir dari Piala Raja dan Piala Super pada babak semifinal, serta tersingkir dari Liga Champions Asia Elite pada babak perempat final.

Pelatih asal Jerman ini akan memimpin Al-Ittihad di tiga kompetisi yang akan mereka ikuti pada musim depan, yaitu Liga Saudi, Piala Khalifah Al-Haramain, serta Liga Champions Asia Elite yang akan mereka mulai dari babak kualifikasi.