Meniru gaya James Rodríguez... Akankah Salah mencetak prestasi langka di Piala Dunia saat menghadapi Iran?

Mohamed Salah, kapten tim nasional Mesir, akan tampil dalam pertandingan timnya melawan Iran pada pertandingan penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, dengan tekad untuk terus tampil gemilang guna mencetak rekor langka dalam sejarah turnamen tersebut.

Salah akan memimpin timnas Mesir dalam pertandingan yang akan digelar besok pagi, Sabtu, di Seattle, sebagai bagian dari pertandingan ketiga Grup 7.

Timnas Mesir memuncaki grup dengan raihan 4 poin, unggul dua poin atas Iran dan Belgia, dan peluangnya tampak besar untuk lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Jika Salah berhasil berkontribusi dalam mencetak gol atau memberikan assist, ia akan menjadi pemain pertama di Piala Dunia yang berkontribusi dalam mencetak gol pada lima pertandingan pertamanya di turnamen ini sejak pemain Kolombia James Rodríguez di Piala Dunia 2014, menurut statistik dari jaringan “Opta”.

Salah tampil dalam dua pertandingan di Piala Dunia 2018, dan berhasil mencetak gol ke gawang Rusia dan Arab Saudi secara berturut-turut, setelah absen dalam pertandingan pembuka melawan Uruguay karena belum siap.

Pada edisi kali ini, mantan bintang Liverpool tersebut terus menunjukkan performa gemilangnya dan menciptakan satu gol saat melawan Belgia, sebelum mencetak gol dan memberikan assist dalam pertandingan melawan Selandia Baru.

Salah dianggap sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Mesir di Piala Dunia dengan catatan 3 gol, serta dua assist yang menentukan.

Baca juga:

Marmoush dicoret... 4 perubahan dalam susunan pemain Mesir yang diperkirakan melawan Iran

Di sisi lain, Rodríguez merupakan salah satu pemain terkemuka di edisi 2014, dan menampilkan performa yang mengesankan di turnamen tersebut.

Bintang Kolombia itu mencetak gol ke gawang Yunani, Pantai Gading, dan Jepang secara berturut-turut di babak penyisihan grup, serta menciptakan dua gol saat melawan tim Asia tersebut.

Pemain berusia 34 tahun ini melanjutkan penampilannya yang gemilang di babak gugur, dengan mencetak dua gol ke gawang Uruguay, lalu satu gol ke gawang Brasil.

Mantan bintang Real Madrid ini mengakhiri turnamen dengan catatan 6 gol dan dua assist.