Meniru gaya Brasil... Meksiko mengakhiri kutukan 40 tahun di Piala Dunia

Tim nasional Meksiko mencatatkan prestasi bersejarah setelah mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, sehingga memastikan tempatnya di babak 16 besar dan mengakhiri rangkaian kegagalan panjang di babak gugur, sekaligus mencatatkan beberapa rekor tak tertandingi dalam sejarah turnamen tersebut.

Menurut Opta, Meksiko meraih kemenangan pertamanya di babak gugur Piala Dunia sejak edisi 1986, mengakhiri rangkaian 8 kekalahan beruntun dalam pertandingan sistem gugur, yang merupakan rangkaian terpanjang dalam sejarah Piala Dunia.

Jaringan Stats Foot mencatat bahwa timnas Meksiko menjadi tim pertama dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) yang mengalahkan tim dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL) di babak gugur Piala Dunia, sebuah pencapaian bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Stats Foot juga menambahkan bahwa Meksiko kini menjadi tim pertama dari Konfederasi CONCACAF yang meraih kemenangan dalam empat pertandingan pertamanya di satu edisi Piala Dunia, melanjutkan awal yang sempurna mereka di turnamen ini.

Sementara itu, akun Meister Ship menjelaskan bahwa timnas Meksiko bergabung dalam daftar langka dalam sejarah Piala Dunia, setelah menjadi tim ketiga yang memulai perjalanannya di salah satu edisi turnamen ini dengan empat kemenangan beruntun tanpa kebobolan satu gol pun, setelah Brasil pada Piala Dunia 1986 dan Italia pada edisi 1990.

Timnas Meksiko memulai perjalanannya di edisi 2026 dengan mengalahkan Afrika Selatan 2-0, kemudian mengalahkan Korea Selatan 1-0, sebelum menaklukkan Republik Ceko 3-0. Pada pertandingan sistem gugur pertamanya, mereka mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0.

Tim asuhan pelatih Aguirre akan menghadapi pemenang pertandingan antara Inggris dan Republik Demokratik Kongo di babak 16 besar, yang akan digelar pada Rabu malam ini.