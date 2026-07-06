Meniru contoh Balojon... Apakah Perdana Menteri Inggris akan turun tangan untuk membatalkan pemecatan Kwansa?

Seorang menteri dalam pemerintahan Inggris menyebutkan bahwa Sir Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris yang baru-baru ini mengundurkan diri dari jabatannya, “mungkin akan mengirim pesan teks” kepada FIFA untuk mencabut skorsing yang dijatuhkan kepada bintang Inggris Jarell Quansah setelah ia diusir dari lapangan saat melawan Meksiko pada dini hari Senin ini.

Pada dini hari Senin, Inggris mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor 3-2 di babak 16 besar Piala Dunia, dalam pertandingan yang penuh ketegangan dan kontroversi.

Timnas Inggris akan menghadapi Norwegia di perempat final, namun tanpa bek Kwansa yang menerima kartu merah langsung di awal babak kedua pertandingan melawan Meksiko.

Aturan FIFA menyatakan bahwa kartu yang dikeluarkan dalam Piala Dunia ini tidak dapat diulangi, namun tampaknya hal ini tidak lagi berlaku setelah penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, diizinkan bermain meskipun telah diusir dalam pertandingan terakhirnya.

Awalnya, Balogun dijadwalkan absen dalam pertandingan dini hari Selasa melawan Belgia, namun dalam langkah yang tidak biasa, FIFA menangguhkan skorsing satu pertandingannya selama satu tahun, setelah adanya intervensi langsung dari Presiden AS Donald Trump sendiri, menurut berbagai laporan media.

Presiden AS memiliki hubungan persahabatan yang erat dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, dan dikabarkan telah melakukan kontak langsung dengan badan pengurus sepak bola tersebut, serta meminta mereka untuk meninjau kembali kartu merah yang diterima Balogun saat melawan Bosnia dan Herzegovina.

Keputusan ini memunculkan spekulasi bahwa Starmer, yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas, mungkin akan mencoba mengambil langkah serupa untuk mencabut skorsing Kwansa, sebagai “langkah terakhir” sebelum Perdana Menteri Inggris tersebut mengakhiri masa jabatannya.

Saat tampil di saluran “Sky News”, pertanyaan ini secara khusus diajukan kepada Menteri Pendidikan Awal dan Kesetaraan Olivia Bailey, yang menjawab: “Yang seharusnya saya katakan adalah bahwa politisi tidak seharusnya campur tangan dalam olahraga.”

Dia menambahkan, seperti dilansir surat kabar Inggris “Metro”: “Namun, berdasarkan pengetahuanku tentang Perdana Menteri, kemungkinan besar dia memang sedang mengirim pesan teks kepada (Infantino).”

Starmer adalah salah satu dari jutaan penggemar yang begadang semalaman untuk mendukung timnas Inggris, dan ia berkicau setelah pertandingan berakhir dengan mengatakan: “Salah satu pertandingan Inggris terbaik yang pernah saya saksikan. Kami lolos ke perempat final.”

Tidak sepenuhnya jelas seberapa serius jawaban Bailey, tetapi mengingat keributan seputar Balogun, Trump, dan Infantino, mungkin lebih baik jika Starmer menjauh dari masalah ini.







