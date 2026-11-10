Al-Merrikh mengumumkan eskalasi sengketa gelar juara Liga Sudan musim lalu ke Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS", dalam skenario yang mirip dengan apa yang terjadi pada kasus terkenal antara Maroko dan Senegal di final Piala Afrika 2025, yang dijadwalkan diputuskan pada akhir November ini.

Al-Merrikh kalah dari Al-Hilal dengan skor 0-1 dalam laga big match Liga Sudan, Juli lalu, tetapi sang pemimpin mengajukan protes resmi dengan dalih ketidakabsahan partisipasi beberapa pemain naturalisasi di barisan Al-Hilal.

Setelah mempertimbangkan kasus tersebut, komite banding memutuskan menganggap Al-Hilal sebagai pihak yang kalah dalam laga big match, dan memberikan gelar kepada Al-Merrikh.

Namun Al-Hilal mengumumkan lebih awal pada hari Selasa bahwa komite banding Federasi Sudan memutuskan menerima permohonan peninjauan yang diajukan klub, dan membatalkan keputusan sebelumnya yang telah memberikan poin laga big match kepada Al-Merrikh, sehingga tim biru dinobatkan sebagai juara kompetisi.

Dari pihaknya, Al-Merrikh mengeluarkan pernyataan melalui akunnya di "Facebook", yang di dalamnya menolak keputusan terakhir komite banding, dan mengumumkan niatnya mengeskalasi kasus tersebut ke "CAS".

Berikut bunyi pernyataan Al-Merrikh:

"Klub Al-Merrikh mengumumkan penolakan tegasnya terhadap keputusan komite banding yang baru dibentuk, yang memutuskan menerima permohonan pemeriksaan yang diajukan klub lain, dan membatalkan keputusan sebelumnya yang memutuskan hak Al-Merrikh atas gelar juara Liga Premier, dengan demikian menegaskan komitmennya pada seluruh hak dan perolehannya, serta penolakannya terhadap tindakan apa pun yang mengurangi hal itu.

Keputusan tersebut menimbulkan keheranan dewan, terutama karena komite banding sebelumnya tidak hanya mengeluarkan keputusan yang menguntungkan Al-Merrikh, tetapi juga memuji dalam pertimbangannya banding yang diajukan klub, dan membuktikan hal itu secara tegas dalam berita acaranya, hal yang mendorong Federasi Sudan melakukan perubahan pada regulasi status pemain berdasarkan penyelesaian kasus yang disimpulkan komite tersebut. Hal yang membuat pembatalan keputusan itu menjadi pertanyaan hukum.

Tanda tanya seputar keputusan terakhir ini semakin bertambah, mengingat klub menerima pemberitahuan resmi dari federasi yang menyatakan perpindahan kasus ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS), berdasarkan pengaduan yang diajukan klub lain dengan nomor A/12688. Hal ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai dasar hukum dan prosedural peninjauan kembali kasus di hadapan komite banding, setelah para pihak diberitahu tentang perpindahan sengketa ke pengadilan internasional.

Berdasarkan semua itu dan mengingat keputusan terakhir, dewan direksi klub Al-Merrikh telah menetapkan sikapnya dan memutuskan mengeskalasi kasus ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS), serta melanjutkan seluruh prosedur hukum yang diperlukan, berlandaskan pengalaman klub dan pengalamannya terdahulu di hadapan pengadilan, dengan menggunakan kompetensi hukum spesialis, untuk membela haknya atas gelar juara hingga keluarnya keputusan akhir.

Dalam hal ini dewan, suporter klub, tokoh-tokohnya, bintang-bintangnya, media, dan seluruh sektornya menyampaikan pesan yang jelas kepada Federasi Sepak Bola Sudan, bahwa Al-Merrikh adalah klub rakyat dan terdepan, yang memiliki sejarah, kedudukan, dan basis yang membentang di dalam maupun di luar Sudan, karena itu ia tidak akan menerima pelanggaran terhadap hak-haknya atau pengurangan terhadap kemampuannya.

Federasi harus berkomitmen pada tanggung jawabnya dalam mengelola kompetisi secara adil, beretika, dan netral, selain menerapkan regulasi tanpa diskriminasi atau pilih kasih.

Kami tegaskan kembali dengan kalimat sekuat-kuatnya bahwa Al-Merrikh tidak akan berpangku tangan menghadapi tindakan apa pun yang menyentuh hak-haknya, dan tidak akan menerima pemaksaan keadaan terhadapnya atau permainan terhadap perolehannya, serta akan menghadapi hal itu dengan segala cara hukum dan institusional yang tersedia.

Kepada suporter setia Al-Merrikh, dewan menegaskan bahwa hak-hak klub bukanlah objek tawar-menawar atau pelepasan, dan bahwa klub akan terus menempuh jalur hukum hingga akhir, dan sempurna bagi kami penopang di belakang kami, serta janji di antara kita untuk tidak pernah mundur sama sekali".