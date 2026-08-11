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Meninggalkannya sebelum bencana: Yamal bereaksi terhadap gempa Kolombia

L. Yamal
Barcelona
LaLiga
Spanyol
Kolombia

Pesan Belasungkawa dan Solidaritas

Lamine Yamal bersiap untuk kembali ke sesi latihan Barcelona besok, Rabu 12 Agustus, setelah masa liburannya di Kolombia berakhir.

Pemain berusia 19 tahun itu menghabiskan sebagian masa liburannya di antara kota Cartagena, Kepulauan Rosario, dan kota Medellin, serta terlihat mengenakan jersey timnas Kolombia saat mengunjungi kawasan Comuna 13.

Namun setelah kembali ke Barcelona, Yamal mengetahui gempa dahsyat yang mengguncang Kolombia pada hari Senin, dengan kekuatan 7,4 skala Richter.

Yamal pun tidak lupa menyampaikan pesan dukungan melalui media sosial kepada keluarga korban dan mereka yang terdampak bencana tersebut.

Winger Barcelona itu menulis di story akun Instagram-nya: "Doa dan harapan terbaik kami untuk rakyat Kolombia".

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Gempa tersebut menyebabkan kerusakan besar di sejumlah kota, di antaranya Cali, Pereira, dan Manizales, sementara jumlah korban tewas meningkat menjadi 224 orang, dan lebih dari 1.000 lainnya terluka hingga Selasa sore.

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