Klub Arab Saudi, Al-Ittihad, mengumumkan kepergian bintang asal Prancisnya, Moussa Diaby, ke skuad klub Jerman, Bayer Leverkusen, pada bursa transfer musim panas ini.

Al-Ittihad merilis sebuah video melalui akun resminya di platform "X", yang menampilkan momen-momen terbaik Diaby bersama tim, dengan judul "Meninggalkan warisan lalu pergi".

Klub Arab Saudi itu mengumumkan persetujuannya untuk menjual sang winger Prancis ke Bayer Leverkusen, seraya mengucapkan terima kasih atas periode yang dilaluinya bersama tim.

Di sisi lain, Bayer Leverkusen mengumumkan perekrutan Diaby, yang kembali ke tim setelah 3 tahun sejak kepergiannya pada 2023 untuk bergabung dengan klub Inggris, Aston Villa.

Klub Jerman itu mengungkapkan bahwa sang winger Prancis mendapatkan nomor punggung 19 pada musim baru, sementara sang pemain sendiri menyampaikan pesan kepada para suporter, dengan mengatakan: "Saya berada di rumah saya."

Menurut yang diungkapkan sejumlah laporan media sebelumnya, kepergian Diaby dari Al-Ittihad tidak menghabiskan biaya lebih dari 30 juta euro bagi klub Jerman tersebut, sementara sang winger Prancis sendiri akan menerima gaji tahunan senilai 6 juta euro, dalam kontrak yang berdurasi 5 tahun.

Diaby akan meninggalkan Al-Ittihad setelah dua tahun yang dilaluinya bersama tim, sejak kedatangannya dari Aston Villa pada musim panas 2024, di mana ia berkontribusi mengantar tim meraih dua gelar Liga Roshn dan Piala Penjaga Dua Tanah Suci pada musim dua tahun lalu.

Meski penampilan seluruh pemain tim secara umum menurun, termasuk Diaby sendiri, sepanjang musim lalu, bintang Prancis itu tetap menarik perhatian banyak klub Eropa, dengan Inter Milan yang berada di barisan terdepan, sebelum Bayer Leverkusen berhasil merekrutnya.

Di sisi lain, Al-Ittihad saat ini tengah berupaya mendatangkan pengganti Diaby, yaitu pemain Jepang, Ritsu Doan, winger klub Jerman, Eintracht Frankfurt, yang akan bergabung dengan tim pada bursa transfer musim panas ini.