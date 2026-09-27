Eric Garcia meninggalkan pemusatan latihan timnas Spanyol setelah merasakan gangguan pada lutut kirinya saat melakukan pemanasan menjelang laga melawan Inggris, sebuah pukulan yang mengacaukan perhitungan pelatih Luis de la Fuente, meski hal itu tidak berujung pada cedera serius menurut hasil pemeriksaan medis.

Federasi Sepak Bola Spanyol menegaskan bahwa Garcia menjalani pemeriksaan setelah merasakan gangguan tersebut, sebelum diputuskan untuk mengeluarkannya dari pemusatan latihan timnas guna menghindari segala risiko, dengan memanggil Robin Le Normand, bek Atletico Madrid, sebagai penggantinya.

Garcia sebelumnya bersiap menjadi starter melawan Inggris di Wembley, namun gangguan yang dirasakannya saat pemanasan mendorong staf teknis melakukan perubahan di saat-saat terakhir, sehingga Marc Bobel bermain menggantikannya di susunan pemain utama.

Meskipun pemeriksaan tidak menunjukkan adanya cedera serius, tim medis lebih memilih untuk tidak mengambil risiko terhadap pemain tersebut, terlebih dengan jadwal timnas berikutnya yang sudah dekat, sehingga Garcia akan kembali ke Barcelona dalam beberapa jam mendatang untuk melanjutkan pemantauan kondisinya.

Keputusan ini menjadi kabar melegakan bagi Barcelona dan Hansi Flick, terutama karena bek asal Spanyol itu telah menjadi salah satu elemen utama dalam perhitungan pelatih asal Jerman tersebut sejak awal musim.

Garcia mengukuhkan dirinya sebagai bek kanan utama bersama Barcelona, mengungguli Jules Kounde di posisi tersebut, setelah tampil sebagai starter dalam 6 dari 6 pertandingan yang diikutinya di Liga Spanyol hingga saat ini.

Kecocokannya dengan Lamine Yamal di sisi kanan, di samping kualitas defensifnya, juga menjadi salah satu alasan utama Flick mengandalkannya, di saat Barcelona bersiap menghadapi bulan yang padat pertandingan, dimulai dengan laga melawan Getafe seusai jeda internasional, kemudian bertandang menghadapi Galatasaray, Real Betis, dan Paris Saint-Germain, sebelum berhadapan dengan Real Madrid dalam El Clasico pertama musim ini pada 25 Oktober di Stadion Spotify Camp Nou.