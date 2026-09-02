Sebuah laporan media pada Rabu hari ini mengungkapkan diagnosis awal atas cedera yang dialami pemain sayap tim cadangan Barcelona asal Belgia, Bisiwu, malam ini.

Pemain sayap tim cadangan Barcelona asal Belgia, Bisiwu, terpaksa meninggalkan laga final Piala Catalunya melawan Sabadell pada Rabu malam dengan ditandu, setelah mengalami cedera parah.

Hal itu terjadi setelah ia menerima tekel keras di bagian pergelangan kaki dari bek Sabadell di Stadion Nova Creu Alta.

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Pemandangan saat ia keluar lapangan tidak membawa banyak harapan di Camp Nou, tetapi laporan awal dari klub relatif menenangkan.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa pemain tersebut tampaknya tidak mengalami patah tulang di pergelangan kaki.

Barcelona untuk sementara mengesampingkan kemungkinan tersebut setelah pemeriksaan awal yang dilakukan di lapangan dan kemudian di ruang ganti Nova Creu Alta.

Meski begitu, Blaugrana akan menunggu hingga esok hari Kamis untuk melakukan pemeriksaan medis lebih lanjut guna menentukan tingkat keparahan cedera secara akurat.

Setelah tekel keras itu, Bisiwu meninggalkan lapangan dengan ditandu, dan dibawa ke ruang ganti oleh tim medis untuk memeriksa pergelangan kaki kanannya serta menilai kondisi sendinya.

Dengan demikian, pemeriksaan awal membuat Barcelona cukup optimistis.

Cedera itu menimbulkan kekhawatiran besar karena cara terjadinya dan gambar-gambar setelahnya, tetapi sambil menunggu hasil pemeriksaan akhir, klub tidak menganggapnya sebagai cedera yang sangat serius.

Selain itu, muncul pemandangan lain yang sedikit meredakan kekhawatiran. Pada babak kedua, Bisiwu kembali ke tepi lapangan untuk bergabung dengan rekan-rekannya di bangku cadangan.

Keberadaannya di lapangan dan tidak perlunya ia dibawa ke pusat medis dianggap sebagai tanda positif. Meski begitu, pemain sayap asal Belgia itu harus melakukannya dengan pergelangan kaki yang difiksasi.

Kamera menangkap Bisiwu mengenakan sepatu medis dan menggunakan dua tongkat kruk. Gambar tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa cedera itu tidak ringan, meskipun pemeriksaan awal untuk saat ini mengesampingkan kemungkinan terburuk.

Kedatangan Bisiwu ke Barcelona juga meninggalkan kesan yang baik selama masa persiapan musim ini. Pemain asal Belgia itu mendapat kesempatan berlatih bersama tim utama, dan menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam laga uji coba melawan Basel, di mana ia berhasil mencetak dua gol yang menarik perhatian tim pelatih.

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Penampilannya memunculkan banyak ekspektasi, dan klub mengandalkannya untuk terus berkembang dan tumbuh dalam beberapa bulan ke depan.