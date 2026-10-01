Sebuah laporan media mengungkap kejutan baru terkait krisis kepergian Cristiano Ronaldo dari pemusatan latihan timnas Portugal yang digelar di Denmark, sebelum pertandingan kedua tim pada hari Kamis ini.

Cristiano meninggalkan pemusatan latihan beberapa menit setelah pernyataan Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, dalam konferensi pers, yang di dalamnya ia menegaskan tidak ada krisis dengan Ronaldo, namun pemain itu tidak akan tampil sebagai starter hari ini. Ia juga melontarkan sejumlah pernyataan tegas lainnya, di antaranya bahwa ia tidak akan mengubah keputusan taktisnya demi satu pemain.

Di Portugal, berkembang keyakinan luas bahwa kepergian ini merupakan pensiunnya Cristiano Ronaldo dari dunia internasional, namun hal itu belum resmi hingga saat ini.

Cristiano telah menghabiskan 23 tahun mengenakan kostum timnas Portugal, mengangkat nama Portugal tinggi-tinggi di panggung dunia, serta meraih tiga gelar untuk negaranya (satu gelar kejuaraan Eropa dan dua kali UEFA Nations League).

Surat kabar "Marca" menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengira kisah sukses seperti ini akan berakhir dengan cara seperti ini. Apa yang seharusnya dimahkotai dengan perayaan besar dalam sebuah pertandingan timnas Portugal dan penghormatan yang megah, justru berakhir dengan cara yang dingin dan aneh ini, yang detailnya masih terus terungkap perlahan.

Cristiano Ronaldo, yang tengah tiba di Denmark bersama rombongan tim lainnya, memutuskan untuk meninggalkan lapangan tempat ia bersiap untuk berlatih setelah mendengar ucapan pelatihnya. Ia menuju hotel, mengambil tasnya, dan memanggil pesawat pribadinya yang berada di Madrid.

Pesawat itu mendarat di ibu kota Denmark sekitar pukul 22.15 waktu Spanyol (23.15 waktu Kairo dan Makkah), lalu lepas landas kembali menuju Madrid satu jam 20 menit kemudian.

Ronaldo pun pergi, tetapi dua tokoh utama tetap tinggal di bandara setelah gagal dalam upaya terakhir untuk meyakinkan sang pemain agar tetap bertahan.

Jorge Jesus, pelatih timnas, dan Pedro Proença, presiden Federasi Sepak Bola Portugal, mengantar Cristiano Ronaldo ke bandara dalam upaya untuk menahannya tetap di Kopenhagen bersama rombongan tim lainnya.

Namun, meski keduanya telah berupaya keras meyakinkannya untuk bertahan, kapten timnas Portugal itu menolak permintaan mereka, lalu naik ke pesawat, meninggalkan keduanya di bandara.