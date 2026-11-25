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Coleen Rooney, istri legenda Manchester United Wayne Rooney, mengaku cemas dengan apa yang mungkin akan diungkapkan suaminya berikutnya, setelah sang suami membeberkan tata letak kamar mandi pasangan itu di rumah lama mereka.

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Mantan pesepak bola berusia 41 tahun itu merupakan salah satu peserta musim ini dalam acara ITV "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!".

Saat berbincang dengan sesama peserta di kamp, ia menjelaskan bahwa dirinya dan Coleen mengganti bidet dengan toilet kedua di rumah mereka sebelumnya.

"Rasanya seperti kami memang tidak pernah memakai bidet. Jadi kami memasang dua toilet, supaya saya dan Coleen bisa duduk bersebelahan saat buang hajat," kata Rooney.

Ia menambahkan: "Satu-satunya hal yang tidak akan saya lakukan adalah membersihkan diri di depannya, sampai dia terpaksa menyelesaikan urusannya dan pergi."

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Di sisi lain, Coleen kini mengaku merasa cemas setelah pengakuan Wayne di depan publik itu, sekaligus khawatir dengan apa yang mungkin akan ia katakan selanjutnya.

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Berbicara dalam acara "I'm a Celebrity: Unpacked", Coleen ditanya oleh pembawa acara Sam Thompson dan Kemi Rodgers tentang perasaannya setelah sang suami membeberkan kebiasaan mereka menggunakan toilet di televisi nasional.

"Ini bahkan bukan soal toiletnya. Masalahnya adalah apa lagi yang akan keluar dari mulutnya setelah ini, kalau sekarang saja dia sudah mengatakan itu," ujarnya.

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Ia melanjutkan: "Itu terjadi di rumah lama kami, jadi jelas sudah lama sekali. Para tukang bangunan bertanya kepada kami: Kalian mau dua toilet, atau satu toilet dan satu bidet? Kami menjawab: Baiklah, dua toilet saja, karena kami tidak akan memakai bidet. Itu bukan kebiasaan rutin. Hanya terjadi kalau memang sedang perlu."

Kemudian, foto tata letak toilet tersebut ditampilkan di layar, dengan satu gulungan tisu toilet diletakkan di antara kedua toilet.

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"Kami saling mengopernya," katanya sambil tertawa.

Setelah episode itu tayang, Coleen membagikan foto-foto toilet tersebut di Instagram. Salah satu foto memperlihatkan dirinya berdiri di antara kedua toilet sambil berdandan di depan cermin, dengan keterangan "2018".

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Ia juga mengunggah foto lain yang menampilkan dua toilet bersebelahan itu, disertai keterangan: "Ya Tuhan, rumah lama kami. Rumah keluarga Thrones."

Rooney Pernah Berpikir untuk Bunuh Diri

Sekitar sepekan lalu, Wayne Rooney, legenda Manchester United dan tim nasional Inggris, mengungkapkan bahwa dirinya pernah melewati masa yang sangat berat secara mental selama kariernya sebagai pesepak bola, hingga sempat berpikir untuk bunuh diri, bersamaan dengan kecanduan alkohol yang dideritanya. Ia menegaskan bahwa masa itu membuatnya mengasingkan diri dan menjauh dari orang-orang di sekitarnya.

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Rooney, yang berusia 41 tahun, berbicara terbuka tentang pengalaman tersebut saat tampil di podcast "The Mid Point with Gabby Logan". Ia mengenang masa sulit setelah kelahiran putranya, Kai, ketika ia tidak mampu menghadapi berbagai krisis yang dialaminya di luar lapangan sepak bola.

Mantan bintang Manchester United itu mengatakan bahwa ia sadar sedang melalui masa yang sangat sulit, tetapi tidak ingin putranya melihat dirinya dalam kondisi seperti itu. Hal itulah yang mendorongnya mengasingkan diri dan menjauh dari orang lain, hingga pikiran untuk bunuh diri mulai menghantuinya.

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"Kalau melihat ke belakang, saya bisa mengatakan bahwa saya egois, tetapi saya tahu saya sedang melalui masa yang sangat sulit. Saat itu, saya tidak ingin Kai melihat saya dalam keadaan seperti itu, jadi saya pun mengasingkan diri," tambah Rooney.

Ia melanjutkan: "Saya bahkan mulai berpikir untuk bunuh diri. Saya tidak lagi ingin bertemu siapa pun atau berpapasan dengan siapa pun di jalan, dan saya tidak lagi ingin masuk ke toko. Saya masih merasa nyaman di lapangan sepak bola, tetapi saya mengalami banyak masalah dalam segala hal lainnya."