Menimbulkan kontroversi dengan pemecatan yang mengejutkan... FIFA menunjuk wasit untuk pertandingan puncak antara Prancis dan Spanyol

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) secara resmi mengumumkan penunjukan wasit asal El Salvador, Ivan Barton, untuk memimpin pertandingan penentu antara tim nasional Prancis dan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung besok, Selasa.

Barton akan dibantu oleh tim wasit dari Amerika Tengah, yang terdiri dari rekan senegaranya, David Moran, sebagai asisten pertama, serta Antonio Pobero dari Nikaragua sebagai asisten kedua, sementara wasit asal Swedia, Glenn Nyborg, akan bertugas sebagai wasit keempat.

Wasit asal El Salvador ini akan menjalani debutnya di babak-babak akhir Piala Dunia, setelah sebelumnya memimpin tiga pertandingan di edisi kali ini. Pertandingan pertamanya adalah laga antara Turki dan Paraguay di babak penyisihan grup, yang diwarnai dengan pengusiran pemain Paraguay Miguel Almirón karena menutup mulutnya.

Barton melanjutkan karier wasitnya dengan memimpin pertandingan antara Jepang dan Swedia di babak penyisihan grup, sebelum ditugaskan memimpin pertandingan babak 16 besar yang seru antara Swiss dan Kolombia, yang berakhir dengan kemenangan Swiss melalui adu penalti.

Penugasan ini dianggap sebagai lompatan besar dalam karier wasit asal El Salvador tersebut, yang sebelumnya telah berpartisipasi dalam Piala Dunia 2022, di mana ia juga memimpin 3 pertandingan, yang terakhir adalah pertandingan antara Inggris dan Senegal di babak 16 besar.