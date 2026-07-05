Menimbulkan kontroversi besar... FIFA menjatuhkan sanksi "tidak resmi" kepada wasit pertandingan Prancis melawan Paraguay

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memberikan teguran keras kepada wasit yang memimpin pertandingan Prancis melawan Paraguay, tadi malam, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Wasit asal Uzbekistan, Ilgiz Tantashov, mendapat kritik luas akibat keputusan-keputusannya yang kontroversial kemarin selama pertandingan Prancis melawan Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan kemenangan Les Bleus (1-0).

Sebagian besar media olahraga internasional sepakat bahwa kualitas wasit jauh dari harapan, terutama mengingat banyaknya pelanggaran keras yang terjadi dalam pertandingan tersebut.

Pertandingan tersebut mencatat 29 pelanggaran yang dilakukan pemain Paraguay, sementara wasit hanya mencatat 13 pelanggaran terhadap mereka, tanpa mengeluarkan kartu apa pun, dalam insiden yang digambarkan sebagai hal yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi tim nasional Paraguay di Piala Dunia selama 28 tahun.

Menurut informasi terbaru dari saluran RMC Sport, wasit asal Uzbekistan tersebut diperkirakan tidak akan dikenai sanksi oleh FIFA.

Namun demikian, kecil kemungkinan ia akan kembali bertugas di Piala Dunia 2026 sebagai bentuk sanksi tidak resmi.