Klub Al-Ahli Saudi menerima tusukan mengejutkan dari bakat mudanya sendiri, dalam laga El Clasico mini melawan Al-Shabab di Liga Roshn.

Al-Ahli bertandang ke markas Al-Shabab, pada hari Jumat ini, di Stadion SHG Arena, ibu kota Saudi, Riyadh, dalam pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Setelah hanya berlangsung 66 detik, penyerang asal Brasil Ricardo Mathias berhasil membuka keunggulan bagi Al-Shabab, usai memanfaatkan kesalahan Rayan Hamed, bek Al-Ahli, untuk merebut bola darinya, lalu menempatkannya ke gawang Abdulrahman Al-Sanbi.

Namun penyerang Brasil itu menolak merayakan gol tersebut, terutama karena gol itu bersarang di gawang klub asalnya, Al-Ahli, tempat ia dipinjamkan ke Al-Shabab selama bursa transfer musim panas lalu.

Gol ini menjadi gol ketiga yang dicetak Mathias bersama Al-Shabab sepanjang musim ini, meskipun ia baru menjalani laga kelimanya, selain keberhasilannya menciptakan satu gol lainnya.

Pemain berusia 20 tahun itu pindah ke Al-Ahli selama bursa transfer musim dingin lalu, datang dari klub Brasil Internacional, namun ia hanya tampil bersama tim utama dalam 6 pertandingan, tanpa mencetak satu gol pun selama itu.

Menurut jaringan statistik "Opta", gol ini menjadi gol tercepat kelima bagi Al-Shabab sepanjang sejarah keikutsertaannya di Liga Pro Saudi, sejak musim 2011-2012.

Gol ini juga menjadi gol tercepat bagi Al-Shabab di Liga Roshn, sejak gol penyerang asal Nigeria Odion Ighalo ke gawang Al-Hilal, setelah berlangsung 62 detik, pada September 2021.

Kegemilangan Ricardo Mathias tidak berhenti pada momen tersebut, di mana ia menjadi penyebab diusirnya Abdulrahman Al-Sanbi, penjaga gawang Al-Ahli, pada menit ke-22 pertandingan.

Pada menit ke-22 pertandingan, Mathias berhadapan satu lawan satu dengan gawang Abdulrahman Al-Sanbi dari tengah lapangan, sehingga kiper Al-Ahli memutuskan untuk keluar dari gawangnya.

Mathias menembakkan bola langsung ke arah gawang, lalu Al-Sanbi berusaha menepisnya dengan tangan, meski ia berada di luar kotak penalti, hal yang mendorong wasit pertandingan untuk mengacungkan kartu merah kepadanya.

Pelatih asal Belanda itu terpaksa memasukkan penjaga gawang muda Abdullah Abdu, dengan mengorbankan bek Rayan Hamed yang menjadi penyebab gol pertama yang dicetak penyerang Brasil Ricardo Mathias.

Pada bola pertamanya, Abdullah Abdu kebobolan gol kedua di gawang Al-Ahli, yaitu melalui winger asal Belgia Yannick Carrasco yang mengeksekusi tendangan bebas yang diperoleh Al-Shabab akibat kesalahan fatal Al-Sanbi.

Penyerang Brasil itu terus bersinar, setelah mendapatkan tendangan penalti, yang diubah menjadi gol ketiga bagi Al-Shabab oleh penyerang asal Kolombia Roger Martinez pada menit ke-37.

Di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-48, Ricardo Mathias mencetak gol keduanya dan gol keempat bagi Al-Shabab, usai mengubah bola umpan silang ke dalam gawang dengan sundulan kepala.

Sebagaimana yang ia lakukan setelah gol pertama, penyerang Brasil itu menolak merayakan gol di depan Al-Ahli, klub yang memijamkannya ke Al-Shabab hingga akhir musim ini.