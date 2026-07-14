Legenda sepak bola Inggris, Alan Shearer, memperingatkan soal wasit dalam pertandingan Inggris melawan Argentina yang dijadwalkan besok, Rabu, di semifinal Piala Dunia 2026.

Legenda Timnas Tiga Singa ini mengkritik keputusan-keputusan “tidak masuk akal” yang menguntungkan Argentina menjelang pertandingan semifinal tersebut.

Shearer, yang pernah membela Inggris di tiga turnamen besar, percaya bahwa hasil pertandingan mungkin bergantung pada wasit asal Amerika Serikat, Ismail Al-Fath, dan asistennya yang menggunakan teknologi video (VAR).

Menurut surat kabar “Daily Mail”, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Primer Inggris ini merasa khawatir dengan ketidakkonsistenan wasit di turnamen ini, dan takut bahwa juara bertahan Argentina akan mendapat keuntungan yang tidak adil melawan Inggris.

Shearer meyakini ada kecenderungan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan Argentina.

Mesir juga memprotes pembatalan gol indah dari serangan balik dalam pertandingan babak 16 besar mereka melawan tim asuhan Lionel Scaloni, setelah menilai bahwa Lisandro Martínez telah kehilangan bola secara tidak adil.

Argentina juga beruntung ketika aturan baru terkait kesalahan identifikasi menyebabkan penyerang Swiss, Breel Embolo, menerima kartu kuning kedua selama perpanjangan waktu pada pertandingan perempat final.

Namun, keputusan paling kontroversial terjadi pada fase grup ketika Lionel Messi tidak mendapat kartu merah (menurut surat kabar tersebut) akibat tekelnya terhadap pemain Aljazair, Issa Mendy.

Asosiasi Sepak Bola Aljazair juga mengajukan keluhan kepada FIFA setelah Messi mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut.

Scherer mengatakan: “Saya sedikit khawatir bahwa keputusan wasit atau teknologi Video Assistant Referee (VAR) mungkin membuat kami kalah dari Argentina, karena menurut saya narasi dari para wasit dan VAR sejak awal turnamen hingga saat ini telah berubah secara drastis.”

Dia menambahkan: “Saya terkejut dengan beberapa keputusan yang diambil untuk menguntungkan Argentina, terutama keputusan terhadap Mesir di mana golnya dianulir.”

Shearer melanjutkan: “Saya rasa itu omong kosong belaka. Hal ini sedikit mengkhawatirkan saat harus bermain melawan mereka.”