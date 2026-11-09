Walid Khalil, presiden klub sepakbola Ghazl El Mahalla, membuat kejutan terkait Mahmoud Salah, mantan pemain tim yang pindah ke Al Ahly pada bursa transfer musim panas lalu.

Khalil menjelaskan dalam pernyataannya kepada saluran Modern: "Mahmoud Salah adalah putra klub dan salah satu lulusan akademi junior di Ghazl El Mahalla, dan ada lebih dari satu pemain yang mengikuti jejaknya."

Ia menambahkan: "Zamalek sempat meminta untuk mendapatkan Mahmoud Salah, saat John Edward masih menjabat sebagai direktur olahraga sebelumnya, tetapi karena situasi larangan registrasi, negosiasi tidak berjalan tuntas."

Ia melanjutkan: "Salah juga menerima tawaran dari salah satu klub Spanyol, yang dimiliki pemain Argentina Lionel Messi (Eldense) dan berkompetisi di divisi dua, dan saya mengadakan pertemuan video dengan mereka, serta telah disepakati semua hal, tetapi pemain itu sendiri menerima rayuan dari klub Al Ahly."

Ia menutup: "Mahmoud menunjukkan keinginannya untuk pindah ke Al Ahly, meski kami berusaha meyakinkannya bahwa berkarier profesional di Spanyol lebih baik, tetapi pada akhirnya keinginan pemain itulah yang menentukan kepindahannya ke Al Ahly."

Lionel Messi mengakuisisi klub CD Eldense, pesaing di divisi dua Liga Spanyol, bulan lalu.

Pemain berusia 18 tahun itu bermain bersama Ghazl El Mahalla musim lalu dalam 28 pertandingan, mencetak 4 gol dan memberikan 3 assist.

Mahmoud Salah saat ini berada bersama timnas junior di bawah arahan Wael Riad, yang tengah bersiap mengikuti Piala Afrika U-20 pada Februari mendatang di Ghana.

Salah dinobatkan sebagai pemain terbaik di turnamen Afrika Utara untuk junior U-20 yang digelar di kota Ismailia pada Oktober 2026.

Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa Mahmoud Salah bergabung dengan skuat Al Ahly selama 5 tahun dengan nilai 35 juta pound yang dibagi dalam dua angsuran, ditambah 10 juta pound sebagai bonus tambahan serta 25% dari penjualan kembali pemain di masa depan.