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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Menguntungkan Madrid? Keputusan wasit kontroversial mengguncang stadion Betis, Mourinho tunjukkan wajah aslinya

Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
A. Guler
Spanyol
Portugal
Turki

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Pertandingan antara Real Madrid dan Real Betis diwarnai insiden wasit yang kontroversial, setelah pemain Turki Arda Guler lolos dari kartu merah meski telah mendapatkan kartu kuning di babak pertama, sebelum protes para pemain Betis meningkat dan Jose Mourinho mendapati dirinya berada di garis samping lapangan di tengah pusaran kejadian, dalam laga yang digelar Jumat malam di Stadion La Cartuja pada pekan keempat Liga Spanyol.

Guler sebelumnya telah menerima kartu kuning selama babak pertama, kemudian melakukan pelanggaran yang jelas terhadap Marc Roca pada menit ke-52 saat berusaha merebut bola, dalam sebuah tekel yang seharusnya membuatnya mendapatkan kartu kuning kedua dan diusir keluar.

Pemain Turki itu menyadari bahaya situasinya begitu melakukan pelanggaran, di mana ia mengangkat tangannya untuk meminta maaf, sebagai isyarat kesadarannya akan kemungkinan mendapatkan peringatan kedua, tetapi wasit Hernandez memutuskan untuk melanjutkan permainan tanpa mengeluarkan kartu.

Keputusan itu memicu kemarahan para pemain Real Betis, terutama sang kapten Isco, yang menuntut penjelasan dari wasit atas tidak diusirnya Guler, sementara para suporter tim Andalusia itu menyambut keputusan tersebut dengan protes keras dari tribun.

Pada fase permainan berikutnya secara langsung, Konate kembali melakukan pelanggaran terhadap Fran Garcia, sehingga ia mendapatkan kartu kuning lainnya, sementara Mourinho bereaksi keras memprotes keputusan itu, hingga akhirnya ia pun turut mendapatkan kartu dari wasit, berbanding terbalik dengan ketenangan yang menjadi ciri pelatih Portugal tersebut pada 3 pekan pertama.

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