Mengungkap rencananya terkait Piala Dunia di Maroko... Pernyataan mengejutkan dari Kane mengenai Tuchel

Harry Kane telah membuktikan kemampuannya sebagai kapten tim nasional Inggris, setelah mengalahkan Prancis (4-6) dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026, pemain Bayern Munich ini membela Thomas Tuchel, yang akan terus memimpin timnas Inggris hingga tahun 2028, meskipun keputusan-keputusannya yang kontroversial selama pertandingan semifinal melawan Argentina.

Kemenangan atas timnas Prancis, yang memberi Inggris medali perunggu di Piala Dunia, sedikit meringankan beban kekalahan tersebut, namun tidak menghapus kenangan akan pertandingan semifinal.

Dengan gol Anthony Gordon yang membuat skor menjadi 1-0, tampak bahwa Tuchel kehilangan ketenangannya saat menghadapi para penari tango itu, sehingga ia menarik keluar pemain-pemain andalannya dan memperkuat barisan pertahanan, yang pada akhirnya membuatnya kehilangan kesempatan untuk lolos ke final. Pelatih asal Jerman itu secara terbuka mengakui bahwa ia tidak menyesali apa pun, namun ia tetap bertanggung jawab.

Pelatih asal Jerman itu menjelaskan bahwa ia memutuskan beralih ke formasi bertahan dengan lima pemain karena ruang gerak lawan sangat luas, dan karena Argentina menguasai bola-bola udara. Ia berpendapat bahwa kekalahan tersebut bukan disebabkan oleh strategi itu sendiri, melainkan karena ketidakmampuan Inggris merebut kembali bola, keluar dari setengah lapangan mereka sendiri, dan mengendalikan jalannya pertandingan.

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Bagaimanapun, penampilan mereka lebih baik saat menghadapi Prancis, dan Harry Kane mengakui pengaruh Tuchel terhadap perjalanan tim, yang berhasil meraih posisi terbaik mereka di Piala Dunia sejak merebut gelar juara pada tahun 1966.

Ia mengatakan: “Dia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas pencapaian hasil terbaik kami di Piala Dunia dalam enam puluh tahun terakhir. Hanya karena dia salah satu pelatih terbaik di dunia, bukan berarti dia selalu benar.”

Kane menambahkan: “Para penggemar berhak marah, dan Tuchel menyadari hal itu lebih dari siapa pun. Baik sebagai pemain, suporter, maupun staf pelatih, kami semua sangat yakin bahwa turnamen ini adalah milik kami. Namun, begitulah sepak bola. Ketika Anda memimpikan hal-hal besar seperti yang kami impikan, dan hampir mencapainya, rasa sakitnya pun sangat mendalam seperti yang kami rasakan sekarang.”

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Piala Dunia 2030?

Kane, yang berusia 32 tahun, menatap ke masa depan dan berbicara tentang Piala Dunia 2030, turnamen yang akan digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal, di mana ia akan berpartisipasi saat berusia 36 tahun.

Surat kabar Sport mengutip pernyataannya mengenai hal tersebut, di mana ia mengatakan: “Empat tahun memang waktu yang lama, tentu saja, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, bermain untuk timnas Inggris adalah ambisi terbesar saya dan hal yang paling saya banggakan di atas segalanya. Saya merasa sedang dalam kondisi terbaik. Saya tidak membatasi diri dalam hal-hal seperti ini.”

Ia menambahkan: “Selama saya terus menunjukkan performa seperti yang saya tunjukkan sekarang, saya akan terus membela Inggris; sesederhana itu. Empat tahun adalah waktu yang lama, jadi saya tidak ingin terbawa optimisme berlebihan atau memikirkan masa depan yang terlalu jauh. Saya menangani segala sesuatunya selangkah demi selangkah.”

Partisipasi Inggris di Piala Dunia berakhir dengan medali dan luka. Kane mengambil alih tugas melindungi Tuchel, namun perpanjangan kontrak hingga tahun 2028 tidak akan menjawab pertanyaan yang akan terus menghantui sang pelatih hingga Kejuaraan Eropa: Mengapa mereka kalah dari Argentina?

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