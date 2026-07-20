Mengungkap Penyebab Sebenarnya di Balik Ledakan yang Melanda Deshamp di Hadapan Federasi Sepak Bola Prancis

Mantan pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps, mengungkap hubungan yang semakin tegang dengan Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), dengan menggambarkan lingkungan kerjanya sebagai “sudah tidak bisa bernapas lagi”. Pernyataan tersebut memicu keheranan luas dan mengungkap perselisihan mendalam yang mendorongnya untuk mengambil keputusan hengkang.

Jaringan RMC Sport melaporkan bahwa perselisihan tersebut mulai meluas sejak tur Amerika pada Maret 2026, terutama setelah Philippe Diallo menjabat sebagai presiden federasi, di mana Deschamps merasa kehilangan dukungan yang sebelumnya ia nikmati di dalam federasi seiring meningkatnya kritik terhadap gaya permainan tim nasional Prancis.

Meskipun perpanjangan kontraknya hingga tahun 2026, yang diputuskan oleh Noël Le Graët pada Januari 2023, memberikan stabilitas bagi sang pelatih, namun, kepemimpinan baru Diallo membuat pelatih tim nasional tersebut merasa semakin tertekan, hingga ia mengumumkan pada Januari 2025 bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya setelah Piala Dunia 2026 untuk meredakan ketegangan, terutama setelah wawancara yang dilakukan Diallo di mana ia membahas pemilihan pelatih tim nasional masa depan, yang tidak disambut baik oleh Deschamps.

Selama Piala Dunia, beberapa keputusan yang diambil oleh federasi semakin memperparah ketegangan, di mana pada awalnya permintaan untuk memasang unit terapi pendingin—yang dianggap penting untuk menghadapi cuaca panas ekstrem di Amerika—ditolak karena alasan anggaran, sebelum akhirnya disetujui setelah intervensi bintang Kylian Mbappé.

Selain itu, perjalanan Komite Eksekutif federasi, yang diperkirakan menelan biaya sekitar 120 ribu euro, menimbulkan ketidakpuasan luas di dalam tim nasional, di mana para pejabat bepergian dengan fasilitas istimewa sementara keluarga para pemain diperlakukan kurang istimewa, yang memperparah kesalahpahaman dan menyebabkan beberapa perselisihan sengit antara Didier Deschamps dan Erwan Le Prévost, Wakil Direktur Jenderal Federasi, menurut laporan.

Ketegangan juga meningkat terkait bonus, di mana surat kabar “L’Équipe” mengungkap bahwa selama jamuan makan siang di Istana Élysée sebelum tim berangkat ke Amerika Serikat, Philippe Diallo mengumumkan bahwa bonus hanya akan dibayarkan jika Prancis lolos ke babak semifinal, berbeda dengan turnamen-turnamen sebelumnya, sebuah keputusan yang memicu reaksi tegas dari Kylian Mbappé.

Kapten timnas Prancis itu mengingatkan presiden federasi bahwa ini adalah Piala Dunia pertamanya sebagai pimpinan federasi, dan para pemain sendiri menyadari pentingnya setiap tahap turnamen ini, dalam pertukaran kata-kata yang tajam yang mencerminkan besarnya perselisihan yang melanda timnas Prancis.

Selama turnamen berlangsung, hubungan antara staf Didier Deschamps dan pejabat federasi tetap sangat tegang, meskipun mereka menginap di hotel yang sama, di mana pernyataan mantan pelatih tersebut mengenai suasana tegang ini menegaskan adanya perselisihan yang semakin memburuk secara bertahap dan mencapai titik tidak bisa kembali, yang pada akhirnya mendorongnya untuk mengambil keputusan meninggalkan tim nasional yang telah dipimpinnya selama bertahun-tahun penuh prestasi.