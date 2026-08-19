Negosiasi mengenai transfer pemain tim nasional Italia U17 itu disebut sudah memasuki tahap akhir dan tinggal sedikit lagi rampung. Gelandang serang tersebut akan menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub Bundesliga itu.

Pengumuman resmi kepindahan tersebut saat ini masih tertunda karena harus menunggu persetujuan melalui pengajuan pemain di bawah umur FIFA, yang wajib diperlukan dalam transfer internasional pemain berusia di bawah 18 tahun.

Untuk mendapatkan jasa pemain muda itu, klub Ruhr tersebut akan membayar biaya transfer sekitar satu juta euro kepada CFC Genoa. Scaglione baru menandatangani kontrak profesional pertamanya di sana pada awal tahun ini.

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BVB melihat Roberto Scaglione punya potensi untuk tim profesional

Fakta bahwa klub Westfalen itu mengeluarkan dana sebesar ini untuk pemain 16 tahun menegaskan besarnya penilaian secara olahraga terhadap rekrutan anyar tersebut. Karena itu, proses perekrutannya juga tidak ditangani oleh penanggung jawab pusat pengembangan pemain muda, Paul Schaffran dan Thomas Broich, melainkan oleh direktur olahraga Ole Book dan direktur pelaksana olahraga Lars Ricken.

Dalam perencanaan olahraga, pemain lini tengah itu memang awalnya diproyeksikan untuk tampil di U19 serta U23, tetapi secara internal Scaglione langsung dipandang dengan perspektif menuju skuad profesional. Departemen pencari bakat untuk talenta papan atas telah memantau pemain Italia itu dan menilai ia mampu menembus level senior.

Dalam persaingan untuk merekrutnya, BVB mengungguli sejumlah peminat ternama. Paris Saint-Germain, Juventus Turin, Inter Milan, dan Bayern Munchen juga menunjukkan minat untuk merekrutnya, tetapi kalah dibandingkan tawaran Dortmund yang menyajikan prospek ke tim profesional.

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Siapa saja yang sejauh ini sudah direkrut BVB?

Transfer ini juga bisa menjadi bagian dari strategi yang disesuaikan di bursa transfer, tulis surat kabar tersebut. Jika kasus Scaglione berkembang sesuai harapan, pimpinan klub berniat ke depannya lebih sering melakukan investasi pada talenta internasional di kelompok usia ini.

BVB memang sudah lebih memfokuskan diri pada pemain-pemain yang lebih muda pada periode transfer saat ini. Selain merekrut Joey Veerman yang berusia 27 tahun, Dortmund mendatangkan Justin Lerma, Kaua Prates, Joane Gadou, Konstantinos Karetsas, dan Giannis Konstantelias yang mayoritas berusia antara 17 hingga 23 tahun. Untuk tim kedua, Takato Yamamoto juga direkrut.

Secara paralel, klub itu juga masih mencari tambahan kekuatan di sektor bek kanan untuk mengompensasi kepergian Yan Couto sebagai pemain pinjaman ke Como. Sebagai kandidat, Hector Fort yang berusia 20 tahun dari Barcelona disebut masuk dalam pertimbangan.