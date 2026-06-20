Mengungguli para raksasa... Bono mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia melalui Skotlandia

Yassine Bounou, kiper tim nasional Maroko, berhasil mengungguli sejumlah kiper ternama di benua Afrika, sehingga namanya tercatat dalam sejarah Piala Dunia.

Kiper Al-Hilal asal Arab Saudi ini turut andil dalam kemenangan berharga Maroko atas Skotlandia dengan skor 1-0 pada dini hari Sabtu ini dalam pertandingan putaran kedua Grup C Piala Dunia 2026, sebuah kemenangan yang membawa tim tersebut semakin dekat ke babak 32 besar.

Bono tidak banyak diuji selama pertandingan, karena statistik "SofaScore" menunjukkan bahwa ia tidak melakukan satu pun penyelamatan sepanjang 90 menit.

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Kiper asal Maroko ini mencatatkan clean sheet dalam pertandingan Piala Dunia untuk keempat kalinya dalam kariernya, setelah sebelumnya melakukannya saat menghadapi Kroasia, Spanyol, dan Portugal di Piala Dunia 2022, dengan catatan bahwa ia telah tampil dalam 8 pertandingan hingga saat ini.

Jaringan "Stats Foot" Prancis menyebutkan bahwa Bono adalah kiper Afrika yang paling sering menjaga gawangnya tetap bersih sepanjang sejarah Piala Dunia.

Menurut situs tersebut, Bono menyamai rekor trio legendaris Peter Rufai dan Vincent Enyeama (Nigeria), serta Thomas Nkono dari Kamerun, yang masing-masing mencatatkan clean sheet dalam 3 pertandingan.

Di sisi lain, Bono masuk dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak di semua turnamen bersama timnas Maroko sepanjang sejarah.

Kiper ini menempati peringkat keempat dengan 92 pertandingan, sejajar dengan Youssef En-Nesyri, yang tidak masuk dalam skuad Atlas Lions untuk Piala Dunia 2026.

Daftar ini dipimpin oleh Noureddine Naybet dengan 115 pertandingan, diikuti oleh Achraf Hakimi dengan 98 pertandingan, lalu Ahmed Feras dengan 94 pertandingan.