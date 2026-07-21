Seperti dilaporkan L'Equipe, berdasarkan perkembangan terkini, United dilaporkan telah mengungguli kedua rivalnya di Liga Premier tersebut.

Menurut media Prancis tersebut, Manchester berada dalam posisi yang paling menguntungkan. Pasalnya, Kone berada di urutan teratas daftar incaran Setan Merah, dan sang pemain asal Prancis itu sendiri dikabarkan juga terbuka terhadap kemungkinan pindah. Pembicaraan awal antara kedua belah pihak dilaporkan telah berlangsung.

Kone sudah cukup lama diincar oleh sejumlah klub papan atas. Inter Milan juga dikabarkan telah lama tertarik padanya, namun pemain berusia 25 tahun itu dilaporkan lebih memilih pindah ke Inggris karena pertimbangan finansial dan prestise.

Dalam dua musim terakhir, ia bermain di Italia untuk Roma, yang pada tahun 2024 memboyongnya dari Borussia Mönchengladbach di Bundesliga dengan biaya 18 juta euro. Di Serie A, ia mencatatkan total 65 penampilan dalam dua musim tersebut. Dalam penampilannya itu, ia mencetak empat gol dan memberikan empat assist.

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Henry memberikan pujian khusus: Kone tampil gemilang di Piala Dunia

Selama Piala Dunia baru-baru ini, Kone juga tampil gemilang bersama tim nasional Prancis. Gelandang tengah ini tampil dalam lima pertandingan dan empat kali masuk dalam susunan pemain inti yang disusun oleh Didier Deschamps.

Setelah pertandingan perempat final melawan Maroko (2-0), legenda Prancis Thierry Henry mampir ke ruang ganti dan memberikan pujian khusus kepada Kone, yang masih menjadi salah satu pemain kunci dalam skuadnya di Olimpiade 2024: "Hari ini saya mengenali Manu yang sesungguhnya," kata pria berusia 48 tahun itu dengan antusias.

Berkat penampilannya yang gemilang di Piala Dunia, nilai pasar Kone dilaporkan kembali meningkat dari 50 juta euro menjadi 60 juta euro, dan kini ia berpotensi mendatangkan dana besar bagi kas AS Roma.

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Santos, Tielemans, dan kini Kone? United berinvestasi di lini tengah

Biaya transfer yang tinggi tampaknya tidak menjadi masalah bagi United. Bahkan fakta bahwa Setan Merah telah mendatangkan dua pemain untuk lini tengah, yaitu Andrey Santos (Chelsea FC, 56 juta) dan Youri Tielemans (Aston Villa, 41 juta), menurut laporan juga tidak dianggap sebagai hambatan.

Beberapa minggu lalu, Manchester dilaporkan juga telah mencapai kesepakatan dengan Ederson (Atalanta Bergamo), namun transfer tersebut tampaknya kini sudah tidak lagi menjadi pertimbangan. Mungkin demi mendatangkan Kone.







