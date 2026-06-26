Mengungguli Maroko dan Aljazair... Senegal mencetak rekor Afrika di Piala Dunia

Tim nasional Senegal memecahkan rekor Afrika dalam sejarah Piala Dunia, setelah menghancurkan Irak (5-0) pada Jumat malam ini, dalam pertandingan ketiga babak penyisihan grup.

Senegal kini menjadi tim Afrika pertama yang mencetak 5 gol dalam satu pertandingan di sejarah Piala Dunia, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang bersama oleh timnas Maroko dan Aljazair.

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Maroko mengalahkan Haiti dengan skor 4-2, dalam pertandingan ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia edisi ini, sementara Aljazair juga menang dengan skor yang sama atas Korea Selatan, pada babak penyisihan grup Piala Dunia 2014.

Pertandingan tersebut juga menandai pencapaian individu Ismaïla Sarr, bintang Les Lions de la Teranga, yang menambah koleksi golnya menjadi 4 gol sepanjang partisipasinya di Piala Dunia, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Senegal di turnamen ini, mengungguli Baba Bouba Diop yang mencetak 3 gol.

Dengan kekalahan ini, tim nasional Irak tersingkir dari Piala Dunia dengan menempati posisi terakhir di grupnya, tanpa mengumpulkan satu poin pun, sementara Senegal menanti kemungkinan lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, setelah mengumpulkan 3 poin.



