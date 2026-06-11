Mengungguli City dan Barcelona... Nilai jersey Real Madrid mencapai 300 juta euro!

Musim Real Madrid berakhir tanpa gelar apa pun, namun hal itu tidak menghalangi klub raksasa Spanyol ini untuk meraup keuntungan besar, baik dari stadion, produk, maupun jersey mereka.

Surat kabar "AS" meneliti lebih dalam mengenai jersey Real Madrid, dan menyebutkan bahwa berkat para sponsor, nilainya mencapai 300 juta euro, menegaskan bahwa tidak ada klub lain di dunia yang mencapai angka tersebut.

Secara spesifik, maskapai Emirates, yang memperbarui kontraknya dengan Real Madrid pada Selasa lalu, membayar 100 juta euro per tahun untuk menampilkan logonya di jersey tim.

Adidas, yang terikat kontrak dengan Real Madrid hingga tahun 2034, membayar 120 juta euro per tahun.

Terakhir, HP, sponsor sekunder di lengan jersey, membayar 80 juta euro per tahun, sehingga totalnya mencapai 300 juta euro.

Di sisi lain, Manchester City, yang memiliki kesepakatan sponsor jersey termahal kedua, menerima 220 juta euro per tahun.

Selain itu, Barcelona (200 juta euro per tahun) dan Paris Saint-Germain (sedikit di bawah 200 juta euro) masih jauh di bawah Real Madrid.