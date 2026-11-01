Barcelona telah menyia-nyiakan talenta pemain Maroko Abdessamad Ezzalzouli seharga 7,5 juta euro, dalam sebuah transaksi yang bisa saja mencegah mereka meraih keuntungan finansial besar, meski pemain tersebut tampil impresif bersama Real Betis setelah menjadi salah satu bintang paling menonjol tim asal Andalusia itu berkat keterampilan individu dan pengaruhnya di lapangan, terutama di Liga Champions.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Real Betis yang diasuh pelatih Manuel Pellegrini tengah menjalani awal musim terbaik dalam sejarahnya, setelah menempati posisi tinggi di klasemen La Liga dan menjaga rekornya tetap tanpa kekalahan di Liga Champions, dengan meraih poin sempurna, yakni 9 poin dari 3 pertandingan pertama.

Ezzalzouli menjadi salah satu elemen utama di balik kecemerlangan ini, berkat penampilan impresifnya di sisi kiri serta kemampuannya yang luar biasa dalam melewati lawan di duel satu lawan satu, di samping kontribusi defensifnya dalam merebut bola, sehingga menampilkan sosok pemain yang memadukan talenta dan pengorbanan.

Kisah Ezzalzouli dengan Barcelona bermula pada musim panas 2021, ketika pemain muda Maroko itu menarik perhatian berkat keterampilan dan kemampuannya bermain dengan kaki kiri, selama membela Hercules di divisi dua "B", sehingga klub Katalan tersebut memutuskan untuk memantaunya, dengan memanfaatkan kemampuan Ramon Planes dalam menemukan bakat-bakat menjanjikan.

Ezzalzouli tiba di Spanyol pada usia dini bersama kedua orang tuanya, dan memulai karier sepak bolanya di kelompok usia muda klub Hercules, sebelum tampil sebagai pemain inti bersama tim utama saat berusia delapan belas tahun, di Stadion Rico Pérez.

Pemain tersebut mendapat penilaian positif dari para pemandu bakat Barcelona, sehingga klub itu memutuskan untuk merekrutnya pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2021, setelah membayar klausul penalti dalam kontraknya, seharga dua juta euro.

Ezzalzouli bergabung dengan tim cadangan Barcelona, tetapi penampilannya yang bagus dengan cepat memberinya kesempatan tampil bersama tim utama, karena ia menjalani pertandingan pertamanya di La Liga pada 30 Oktober 2021, menghadapi Deportivo Alavés, di bawah arahan Sergi Barjuán, yang menangani tim untuk periode singkat di antara kepergian Ronald Koeman dan kedatangan Xavi Hernández.

Pada musim yang sama, pemain Maroko tersebut pindah ke Osasuna dengan status pinjaman pada paruh kedua musim, dan meninggalkan kesan yang baik berkat penampilannya.

Real Betis memanfaatkan krisis ekonomi akut yang dialami Barcelona untuk merekrut Ezzalzouli seharga 7,5 juta euro, dengan klub Katalan itu mempertahankan hak untuk membeli kembali pemain tersebut seharga 20 juta euro hingga tahun 2024, dan 25 juta euro pada tahun 2025.

Kesepakatan itu juga mencakup hak Barcelona untuk memperoleh 50% dari nilai setiap penjualan pemain tersebut di masa depan oleh Real Betis, sebelum kepergian dini pemain Brasil Vitor Roque menyebabkan persentase ini berkurang menjadi 20%.

Berdasarkan klausul-klausul ini, jika salah satu klub memutuskan untuk mengaktifkan klausul penalti dalam kontrak Ezzalzouli yang mencapai 60 juta euro, maka Barcelona hanya akan memperoleh 12 juta euro dari nilai transaksi tersebut, yakni bagiannya sebesar 20% dari nilai klausul penalti.

Hal ini berarti potensi pendapatan bagi klub Katalan tersebut akan jauh lebih kecil daripada jumlah yang dibayarkan klub-klub lain untuk merekrut pemain yang menampilkan performa impresif.

Perbandingan dengan transaksi Anthony Gordon dan Karim Adeyemi menyoroti besarnya selisih ini, karena Newcastle membayar lebih dari 70 juta euro untuk merekrut Gordon pada musim panas ini, sementara kepindahan Adeyemi dari Borussia Dortmund menelan biaya 24 juta euro, atau dua kali lipat dari jumlah yang mungkin diperoleh Barcelona jika Ezzalzouli pergi dengan nilai klausul penaltinya.

Meskipun Gordon dan Adeyemi menampilkan level yang impresif, "Mundo Deportivo" menilai bahwa tidak satu pun dari keduanya mengungguli Ezzalzouli dari segi kualitas individu, yang telah ditunjukkan pemain Maroko itu selama penampilannya di Liga Champions, sehingga menjadi salah satu bintang paling dicintai oleh suporter Real Betis di Stadion La Cartuja.