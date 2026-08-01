Federasi Sepakbola Maroko mengumumkan, pada Sabtu hari ini, dukungannya terhadap keputusan Presiden Federasi Sepakbola Internasional "FIFA", Gianni Infantino, untuk menarik proyek "FIFA Forward Enterprise", yang bertujuan mendirikan entitas komersial baru yang terkait dengan hak-hak kompetisi "FIFA".

Federasi Maroko menegaskan, dalam sebuah pernyataan resmi, bahwa presidennya Fouzi Lekjaa menyambut baik keputusan Infantino, dengan menilai bahwa penarikan proyek tersebut demi kepentingan keluarga besar sepakbola dunia.

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Pernyataan itu menilai bahwa "apa yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir melalui program-program pengembangan "FIFA", terutama di Afrika, merupakan pencapaian penting yang harus dijaga, sehingga memberi manfaat bagi seluruh federasi anggota".

Ditambahkan bahwa "persatuan keluarga besar sepakbola dunia harus tetap menjadi prioritas di atas segala perbedaan yang mungkin muncul terkait reformasi yang diusulkan".

Federasi Maroko menyebutkan bahwa Lekjaa menekankan bahwa "keputusan Presiden "FIFA" mencerminkan visinya dalam mengutamakan persatuan dan kekompakan antar federasi anggota, melalui pendekatan partisipatif yang bertujuan mengembangkan sepakbola".

Lekjaa juga memperbarui, menurut pernyataan tersebut, dukungannya terhadap "FIFA" dan presidennya Gianni Infantino, serta terhadap "seluruh inisiatif yang bertujuan memperkuat dan mengembangkan sepakbola di seluruh dunia".

Federasi Maroko menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa "persatuan keluarga besar sepakbola dunia tetap menjadi prinsip mendasar yang harus menginspirasi seluruh keputusan di dalam olahraga ini".