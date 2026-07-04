Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis, menyampaikan permintaan maaf kepada seorang pendukung wanita asal Paraguay menjelang dimulainya pertandingan antara Prancis dan Paraguay, Sabtu malam ini, di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Permintaan maaf Mbappé tersebut muncul setelah ia secara tidak sengaja menendang bola ke arah penggemar tersebut saat sesi pemanasan, ketika para pemain timnas Prancis sedang melakukan latihan tendangan sebagai persiapan untuk pertandingan.

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Penyerang Real Madrid itu tidak ragu-ragu dan langsung naik ke tribun untuk meminta maaf kepada penggemar tersebut, serta memastikan kondisinya baik-baik saja setelah insiden tersebut.

Ini bukan kali pertama Mbappé terlibat dalam insiden semacam ini. Pada Piala Dunia 2022, sebelum pertandingan semifinal melawan Maroko, salah satu tendangan mantan pemain Paris Saint-Germain itu mengenai seorang suporter Prancis di tribun, sebelum Mbappé mendatangi suporter tersebut untuk memastikan kondisinya dan meminta maaf, menurut jaringan "RMC" Prancis.

Mbappé telah mencetak 6 gol sejak dimulainya edisi Piala Dunia kali ini, dan akan menjalani pertandingan ke-19 dalam sejarah partisipasinya di turnamen ini saat menghadapi Paraguay, sambil terus bersaing sengit untuk gelar top skor, yang diraihnya di Piala Dunia 2022.

"Les Bleus" lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan telak atas Swedia (3-0) di babak 32 besar.