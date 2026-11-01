Jose Alberto, pelatih Racing Santander, melancarkan serangan keras kepada perangkat wasit yang memimpin pertandingan timnya melawan Real Madrid, pada Minggu malam ini, di Liga Spanyol.

Pertandingan tersebut diwarnai dengan hadiah penalti untuk Real Madrid bagi Kylian Mbappe, yang menimbulkan kontroversi besar, dan pemain Prancis itu mencetak gol pertama dari titik putih.

Racing juga mendapatkan penalti pada babak kedua yang dibatalkan wasit setelah meninjau insiden melalui teknologi video.

Jose Alberto mengatakan, dalam pernyataan kepada platform "DAZN": "Kami tidak peduli dengan apa yang mereka jelaskan kepada kami. Pada akhirnya, saya tidak mengerti mengapa VAR ikut campur di sebagian pertandingan tetapi tidak di pertandingan lain, dan mengapa ia ikut campur di sebagian kasus tetapi tidak di kasus lain. Itu saja yang bisa saya katakan."

Ia melanjutkan: "Dan sebagaimana saya mengatakan ini, saya juga mengatakan bahwa handball yang mereka tinjau, serta penalti yang mereka berikan kepada kami lalu mereka batalkan, bagi saya penafsirannya sudah benar, karena itulah peran VAR."

Ia meneruskan: "Adapun penalti pertama (untuk Mbappe), kita semua sebagai pengamat sepakbola melihat momen itu, dan sama sekali tidak terjadi apa-apa."

Pelatih itu melanjutkan dengan nada marah: "Di sepakbola, Anda boleh menyentuh bola, tetapi Anda tidak boleh menjatuhkan seseorang ke tanah, dan Anda tidak boleh memeganginya, tetapi Anda boleh menyentuhnya. Inilah yang membuat saya heran dan khawatir."

Ia menambahkan: "Jelas kami menghadapi Real Madrid yang hebat, Real Madrid yang mendominasi kami pada setengah jam pertama dan jauh lebih baik daripada kami, tetapi menurut saya gol pertama dan insiden penalti itu yang menentukan segalanya."

Ia menambahkan: "Saya bertanya kepada mereka mengapa tidak meninjau momen itu dengan teknologi VAR? Karena mereka menganggapnya tidak cukup. Mereka benar-benar menganggapnya tidak cukup, dan inilah yang membuat saya heran, karena belum lama ini kita melihat Mourinho mengatakan dalam konferensi pers bahwa jika VAR sedang berlibur, mungkin hari ini pun begitu."

Mourinho sebelumnya telah mengkritik kinerja teknologi VAR; di El Clasico, karena tidak ikut campur dalam insiden Joao Cancelo dengan Yann Diomande, dengan menganggap bahwa momen itu seharusnya berujung pengusiran pemain Barcelona.

Ia mengatakan: "Wasit menampilkan pertandingan yang luar biasa, tetapi teknologi video sedang tertidur pada menit ke-60, dan seharusnya ia memberikan kartu merah karena pelanggarannya terhadap Diomande."