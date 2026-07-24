Sejumlah laporan media mengungkap waktu bergabungnya gelandang Portugal, Samu Costa, pemain Real Mallorca, ke pemusatan latihan klub Al Nassr, setelah kesepakatan resminya semakin dekat.

Sebelumnya, sejumlah laporan media telah mengungkap bahwa Al Nassr sudah mendekati kesepakatan untuk merekrut Samu Costa pada bursa transfer musim panas ini, sebagai pengganti gelandang asal Kroasia, Marcelo Brozovic, yang hengkang seusai musim lalu berakhir.

Surat kabar Saudi "Al Riyadiyah" menyebutkan bahwa gelandang Portugal itu memang telah berpamitan dengan rekan-rekannya di Real Mallorca, setelah kepindahannya ke skuad Al Nassr rampung.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Samu Costa akan bergabung dengan pemusatan latihan Al Nassr di Portugal dalam beberapa hari ke depan, untuk memulai persiapan musim baru di bawah arahan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou.

Samu Costa akan menjadi transaksi pertama yang dituntaskan Al Nassr pada bursa transfer musim panas ini, mengingat klub tersebut belum merekrut satu pemain pun hingga saat ini akibat krisis finansial yang tengah dialaminya.

Samu Costa memiliki perjalanan karier yang mengesankan, yang sebagian besar dihabiskannya di Spanyol, di mana ia bermain untuk Almeria antara tahun 2020 dan 2023, sebelum pindah ke Real Mallorca yang dibelanya hingga saat ini.

Di level internasional, Costa memulai perjalanannya bersama timnas Portugal bersama Cristiano Ronaldo sejak Oktober 2024, tetapi ia baru tampil dalam 7 pertandingan bersama tim tersebut.

Pemain berusia 25 tahun itu dipanggil untuk tampil bersama Portugal di ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tetapi ia hanya bermain dalam satu pertandingan sebagai pemain pengganti selama 20 menit, saat imbang tanpa gol melawan Kolombia pada laga ketiga fase grup.