Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Arab Saudi, menyampaikan pesan khusus kepada para pemainnya setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia.

Timnas Saudi Arabia tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde, Sabtu dini hari, di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, pada pertandingan ketiga dan terakhir.

Donis mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan, seperti dilansir surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Arab Saudi: "Kami mengalami kesulitan dalam menciptakan peluang, sementara lawan memiliki peluang langsung ke gawang."

Ia menjelaskan: “Ketika kami bertanding dalam laga seperti ini dan gagal mengendalikan ritme pertandingan, sulit bagi kami untuk menciptakan perbedaan.”

Dia menambahkan: “Saya merasakan tekad dan keinginan para pemain untuk menang, tetapi sulit bagi kami untuk menciptakan peluang dan mengendalikan jalannya pertandingan, dan tidak mungkin menang dengan cara seperti ini.”

Ia melanjutkan: “Saya katakan kepada para pemain di ruang ganti bahwa ini adalah bulan yang sulit bagi kami; kami telah berusaha sekuat tenaga dari segala sisi.”

Dia melanjutkan: “Kami tidak mencapai tujuan kami karena ketika kami bermain dalam pertandingan seperti ini melawan tim yang setara dengan kami, kami tidak tampil dengan baik. Perjalanan ini sulit; saya berterima kasih kepada para pemain, dan saya berharap bisa menampilkan performa yang lebih baik.”

Mengenai fokus pada turnamen mendatang selama Piala Dunia, ia menjawab: “Tidak, itu tidak terjadi. Kami berusaha fokus pada latihan dan memikirkan satu pertandingan demi satu.”

Dia menambahkan: “Kondisi saat itu menimbulkan banyak tekanan, dan itulah yang membuat kami kalah dalam pertandingan tersebut. Dalam latihan, fokus kami hanya pada Piala Dunia; ketika kami sudah tenang, barulah kami bisa menganalisisnya.”

Dia menjelaskan lebih lanjut: “Kami mencoba memasukkan Sultan Mandash di sayap, karena dia memiliki kemampuan dalam duel satu lawan satu.”

Dia menyimpulkan: “Ketidakmampuan menguasai permainan membuat tugas ini semakin sulit, terutama karena kami memasuki babak kedua tanpa mencetak gol, dan lini serang juga tidak tampil baik, sehingga tugas ini menjadi sulit.”