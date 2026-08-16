Bintang Paris Saint-Germain asal Maroko, Achraf Hakimi, mengungkapkan penyesalannya atas kondisi berlangsungnya laga melawan Lens di ajang Piala Super Prancis, dengan menganggap bahwa Les Parisiens tidak diuntungkan oleh lingkungan permainan yang sepenuhnya netral.

Saint-Germain kalah (1-0) dari Lens dengan sepuluh pemain, pada Minggu malam ini, di Stadion Bollaert, markas Lens, sehingga runner-up Liga Prancis itu meraih trofi Piala Super.

Hakimi (27 tahun) menyatakan kepada saluran "Ligue 1+": "Kami telah melakukan yang terbaik untuk menang, dan kami menguasai jalannya pertandingan sepenuhnya, tetapi ada kondisi-kondisi yang berada di luar kendali kami."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato": "Bermain di lapangan stadion seperti ini, yang tidak netral, dan tanpa suporter kami. Kami seharusnya bermain dalam kondisi yang sama. Hari ini, terasa seolah-olah ini adalah laga Liga Prancis. Ini bukan alasan."

Pemain internasional Maroko itu juga menyoroti bahwa jadwal pertandingan Paris Saint-Germain dan persiapannya untuk laga ini tidak ideal.

Ia melanjutkan: "Kami bermain di final di lapangan netral, dan sekarang kami bermain di luar kandang kami. Namun, kami akan terus bekerja untuk apa yang akan datang."

Ia menuntaskan: "Beberapa pemain absen dari latihan dan tiba terlambat, dan kami bermain pada hari Rabu (Piala Super Eropa), serta kami membutuhkan istirahat. Kami harus terus bekerja untuk pertandingan-pertandingan mendatang."