Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Mengkritik ketidaknetralan, Hakimi: Kami Kalah di Piala Super karena Kondisi di Luar Kendali Kami

Lens vs Paris Saint-Germain
Lens
Paris Saint-Germain
Super Cup
A. Hakimi
Prancis
Maroko

Bintang Paris Saint-Germain asal Maroko, Achraf Hakimi, mengungkapkan penyesalannya atas kondisi berlangsungnya laga melawan Lens di ajang Piala Super Prancis, dengan menganggap bahwa Les Parisiens tidak diuntungkan oleh lingkungan permainan yang sepenuhnya netral.

Saint-Germain kalah (1-0) dari Lens dengan sepuluh pemain, pada Minggu malam ini, di Stadion Bollaert, markas Lens, sehingga runner-up Liga Prancis itu meraih trofi Piala Super.

Hakimi (27 tahun) menyatakan kepada saluran "Ligue 1+": "Kami telah melakukan yang terbaik untuk menang, dan kami menguasai jalannya pertandingan sepenuhnya, tetapi ada kondisi-kondisi yang berada di luar kendali kami."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato": "Bermain di lapangan stadion seperti ini, yang tidak netral, dan tanpa suporter kami. Kami seharusnya bermain dalam kondisi yang sama. Hari ini, terasa seolah-olah ini adalah laga Liga Prancis. Ini bukan alasan."

Pemain internasional Maroko itu juga menyoroti bahwa jadwal pertandingan Paris Saint-Germain dan persiapannya untuk laga ini tidak ideal.

Ligue 1
Lens crest
Lens
RCL
Auxerre crest
Auxerre
AJA
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Rennes crest
Rennes
REN

Ia melanjutkan: "Kami bermain di final di lapangan netral, dan sekarang kami bermain di luar kandang kami. Namun, kami akan terus bekerja untuk apa yang akan datang."

Ia menuntaskan: "Beberapa pemain absen dari latihan dan tiba terlambat, dan kami bermain pada hari Rabu (Piala Super Eropa), serta kami membutuhkan istirahat. Kami harus terus bekerja untuk pertandingan-pertandingan mendatang."

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google