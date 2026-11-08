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Danny Murphy menilai para pesaing Arsenal dalam perebutan gelar Liga Primer Inggris patut sangat khawatir setelah tim asuhan Mikel Arteta unggul enam poin di puncak klasemen. Mantan gelandang itu merasa klub asal London utara tersebut meraih hasil-hasil fenomenal meski belum bermain pada level terbaiknya.

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Arsenal perlebar keunggulan di puncak Liga Primer

Arsenal memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Liga Primer setelah meraih kemenangan susah payah 1-0 atas Hull di kandang pada Sabtu. Martin Odegaard melanjutkan penampilan individunya yang luar biasa musim ini dengan mencetak gol penentu untuk mengamankan tiga poin penting lainnya.

Sementara itu, Manchester City menelan kekalahan mengejutkan di kandang Nottingham Forest, City Ground. Liam Delap menginspirasi tuan rumah meraih kemenangan tak terduga, membuat City menelan kekalahan ketiga beruntun di liga dan memungkinkan Arsenal unggul enam poin. Brighton, yang tampil impresif, adalah satu-satunya tim yang mengalahkan Arsenal musim ini. Mereka akan berusaha memangkas jarak saat menjamu Brentford di Amex Stadium.

Murphy beri peringatan kepada para pesaing Arsenal dalam perebutan gelar

Setelah hasil-hasil dramatis pada akhir pekan, Murphy menilai para pesaing Arsenal dalam perebutan gelar patut sangat mencemaskan posisi klasemen saat ini. Mantan gelandang itu mencatat bahwa tim asuhan Mikel Arteta nyaman berada di puncak meski belum menampilkan permainan terbaik mereka sepanjang sebagian besar musim ini.

"Menurut saya, yang mengkhawatirkan bagi tim-tim lain adalah mereka sudah meraih kemenangan dan poin sebanyak ini, padahal permainan mereka sebenarnya belum begitu bagus," jelas Murphy saat menganalisis pertandingan akhir pekan di Match of the Day. "Mungkin saat melawan Chelsea mereka tampil luar biasa, tetapi selain itu mereka hanya menang tipis."

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Arsenal berada di jalur menuju gelar bersejarah

Arsenal telah mengumpulkan 27 poin yang sangat mengesankan dari sepuluh pertandingan pertama mereka musim ini. Murphy menyoroti bahwa tim dengan keunggulan statistik seperti ini pada tahap tersebut biasanya akhirnya mengangkat trofi Liga Primer.

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"Angka-angka ini, 27 poin setelah sepuluh pertandingan, biasanya membuat klub itu menjuarai liga," tambah mantan gelandang Liverpool dan Tottenham tersebut.

Murphy juga menyampaikan prediksi yang mengkhawatirkan bagi tim-tim lain di liga, dengan menegaskan bahwa Arsenal berada dalam posisi yang sangat bagus. Ia menambahkan: "Tim ini masih bisa tampil lebih baik lagi, tidak perlu diragukan."

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Laga-laga besar menanti

Arsenal akan berusaha mempertahankan cengkeraman kuat mereka atas posisi pertama saat kembali berlaga di kompetisi domestik setelah jeda internasional. Mereka menghadapi lawatan berat ke St James' Park untuk melawan Newcastle di Liga Primer.

Setelah menghadapi Newcastle, tim asuhan Arteta harus segera bersiap menghadapi ujian berat di Eropa. Mereka akan menjamu Borussia Dortmund di Liga Champions hanya tiga hari kemudian. Arsenal lalu akan menyambut Manchester City di London utara dalam pertandingan yang bisa sangat memengaruhi persaingan gelar.