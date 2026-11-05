Bintang Brasil, Raphinha, kapten Barcelona, berbicara tentang perasaannyasetelah memperpanjang kontraknya dengan klub Catalan itu hingga tahun 2030, seraya menegaskan bahwa melanjutkan untuk beberapa tahun tambahan dengan seragam Blaugrana merupakan kebanggaan besar baginya dan keluarganya, dan ia juga mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri kariernya di dalam klub Catalan tersebut.

Raphinha menyinggung dalam pembicaraannya tentang ambisinya pada tahun-tahun mendatang, hubungannya dengan rekan setimnya Lamine Yamal, serta keinginannya untuk meraih seluruh gelar yang mungkin, dengan yang utama adalah Liga Champions. Ia juga mengenang berbagai momen dari perjalanannya bersama Barcelona, dan kesulitan-kesulitan yang ia hadapi sebelum berubah menjadi salah satu bintang paling menonjol di tim.

Raphinha berkata dalam konferensi pers hari Kamis ini: "Ini adalah perasaan bangga yang besar bagi saya dan keluarga saya. Hanya kami yang tahu apa yang kami lalui secara batin. Saya merasa sangat bangga dengan semua yang telah saya capai, baik di tataran individu maupun kolektif, dan saya berharap bisa melanjutkan untuk banyak tahun ke depan. Dan jika kemampuan fisik saya mengizinkan saya untuk terus tampil di level tinggi, saya akan senang mengakhiri karier sepak bola saya di klub ini. Saya mengerahkan segala kemampuan saya demi Barcelona."

Ia menambahkan sambil berbicara tentang kondisi fisiknya dan periode jeda internasional mendatang: "Ancelotti menyadari, sebagai seorang pelatih, perlunya membagi waktu bermain, dan cedera, khususnya bersama timnas Brasil. Kami sudah berbicara, dan saya sedang pulih dari cedera. Kondisi saya sangat baik, tetapi saya belum dalam kebugaran penuh, dan tidak perlu ada kekhawatiran dari suporter Barcelona, karena saya selalu mengerahkan segala kemampuan saya untuk berada dalam kondisi fisik yang baik."

Pertandingan berikutnya ATM LaLiga 15.00 BAR

Mengenai bermain pada hari yang sama dengan wafatnya Miguel de Jesus, penyerang Tenerife, ia menjelaskan sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Saya ingin bermain karena itulah pekerjaan kami. Ada orang-orang yang bertanggung jawab mengambil keputusan dalam hal-hal seperti ini, dan kami akan melakukan apa yang dikatakan klub. Itu adalah sebuah tragedi dan sesuatu yang sangat memengaruhi saya, dan salah satu cara menunjukkan rasa hormat adalah dengan terus bekerja."

Raphinha berbicara tentang persaingan memperebutkan penghargaan individu, ia berkata: "Saya selalu mengatakan bahwa saya akan mengerahkan segala kemampuan saya demi klub jika tubuh saya mengizinkan, dan bukan demi bersaing untuk sebuah penghargaan individu, karena hal itu sangat bersifat pribadi bagi setiap pemberi suara."

Ia menambahkan: "Persaingan dengan Lamine Yamal bukanlah persaingan yang sesungguhnya bagi kami. Saya ingin dia meraih statistik terbaik dan memenangkan segalanya bersama klub, dan jika Anda bertanya padanya, dia akan mengatakan hal yang sama kepada Anda. Saya akan senang jika dia memenangkan sepuluh penghargaan Ballon d'Or. Dan jika saya merasa dalam kondisi baik dan tubuh saya merespons, saya akan sangat senang untuk tetap bertahan hingga tahun 2030 dan setelahnya."

Mengenai perbandingan antara dirinya dan para bintang Brasil yang pernah mengenakan seragam Barcelona, ia berkata: "Saya tidak suka perbandingan. Mereka telah menorehkan sejarah di klub dan dicintai oleh suporter Barcelona, sementara saya mengerahkan segala kemampuan saya untuk mendapatkan tempat di hati para pendukung. Ketika saya datang, saya tidak membayangkan bisa berada di sini selama dua tahun pertama, dan banyak orang yang mengkritik saya, tetapi saya tahu apa yang bisa saya capai dan apa yang bisa saya persembahkan di dalam lapangan, dan saya sangat percaya pada kemampuan saya."

Mengenai warisan yang ingin ia tinggalkan bersama tim Catalan itu, ia menjelaskan: "Semua pemain sepak bola bercita-cita memenangkan gelar, dan tujuan saya adalah memenangkan setiap gelar yang mungkin. Saat ini saya merasa sangat optimis dan berharap kami terus berjalan dengan cara seperti ini. Ada satu gelar, Liga Champions, yang kami bertekad untuk memenangkannya dan kami mengerahkan segala kemampuan untuk mewujudkannya. Saya ingin memenangkan setiap gelar yang mungkin hingga tahun 2030."

Raphinha juga mengomentari angka-angka golnya, ia berkata: "Angka-angka itu mengejutkan saya. Saya tidak mengira akan sampai ke tahap ini dengan jumlah gol sebanyak ini. Saya telah beberapa kali mengubah posisi saya di klub, selalu mencari yang terbaik bagi rekan-rekan setim dan pelatih, dan saya berusaha beradaptasi dengan cepat. Ketika saya diminta bermain sebagai penyerang murni, saya mengerahkan segala kemampuan saya untuk beradaptasi. Saya tahu saya mampu mencetak gol mengingat kualitas yang kami miliki, tetapi angka-angka itu sedikit mengejutkan saya, dan sekarang saya rasa kami bisa mencapai lebih banyak lagi."

Mengenai pertemuan menghadapi Atletico Madrid pada hari Minggu mendatang di Liga, ia berkata: "Kami bermain di olahraga yang mempertemukan 11 pemain melawan 11 pemain, dan setiap tim berusaha mewujudkan kepentingannya. Saya rasa kami memiliki catatan positif dalam pertandingan-pertandingan yang kami lakoni di sana (Stadion Metropolitano). Kami menyadari titik-titik kekuatan kami, dan ketika kami fokus pada tujuan kami, kami berada dalam puncak kekuatan. Kami harus sangat menghormati Atletico Madrid."

Kapten Barcelona itu menyinggung peran ofensifnya dan pergerakannya di dalam kotak penalti, ia menjelaskan: "Pergerakan-pergerakan ini sangat alami bagi saya. Saya selalu melakukannya sejak bergabung dengan klub, dan saya telah mencetak beberapa gol dengan cara seperti ini. Sekarang para pemain menjadi dekat dengan gawang untuk mencetak gol. Saya tidak perlu mempelajarinya, dan saya tidak berkonsultasi dengan Gabriel Jesus, karena ia memiliki karakteristik yang berbeda. Saya adalah orang yang banyak mengamati para pemain baru dan memperhatikan banyak detail demi mengembangkan performa saya."

Mengenai para pemain yang ia amati dan ia ikuti pergerakannya, ia menambahkan: "Saya mengamati semuanya, Gabriel, Lamine, Anthony, dan Hamza."

Raphinha berbicara tentang absennya pada musim lalu, dan sejauh mana pengaruhnya terhadap tim, ia berkata: "Saya tidak yakin apa yang akan terjadi. Tim kami memiliki kualitas tinggi, dan tidak akan terpengaruh oleh absennya satu pemain. Kami memiliki tim yang sangat berbakat, dan setiap orang yang tampil memiliki kemampuan untuk memberikan nilai tambah."

Mengenai hubungannya dengan Deco, direktur olahraga Barcelona, ia berkata: "Ketika saya datang, Deco adalah agen saya, dan hubungan profesional kami berlanjut bersama selama tujuh tahun, dan hari ini kami bersahabat selama sepuluh tahun. Saya selalu menganggapnya seperti ayah saya. Ia telah berbuat banyak untuk saya, dan bahkan sebelum saya mengetahui kemampuan saya sendiri, ia sudah percaya pada kemungkinan saya sampai ke klub seperti Barcelona."

Ia menambahkan: "Sekarang saya tidak lagi memiliki agen. Saya dan istri saya mengurus urusan saya sendiri, dan hubungan saya dengan Deco luar biasa. Saya tidak merasa kehilangan apa pun dengan tidak adanya dia sebagai agen saya, karena ia sangat dekat dengan semua orang."

Ia melanjutkan pembicaraannya dengan kembali ke awal-awal kariernya bersama Barcelona, seraya menegaskan bahwa ia tidak mengubah cara menghadapi kesulitan, dan ia berkata: "Situasi saya berubah berkat statistik pribadi saya. Dan sejak hari pertama saya mengerahkan segala kemampuan saya. Mungkin saya tidak mencapai hasil yang diharapkan orang-orang, tetapi saya tahu kemampuan saya. Ketika keadaan memburuk, Anda harus memikirkan cara terbaik untuk berubah. Saya selalu mengikuti pendekatan yang sama dengan yang saya ikuti sekarang, dan saya mengerahkan segala yang saya bisa dengan semangat yang besar. Saya mencetak gol di musim-musim pertama, lalu saya memperoleh lebih banyak kepercayaan diri dan kematangan."

Ia melengkapi pernyataannya: "Tim saat ini tampil sangat baik. Kami menang setelah pertandingan melawan Real Madrid. Kami berada dalam puncak level kami."

Ia menutup: "Kami menerima kekalahan-kekalahan pahit, tetapi itu tidak akan mengubah tekad kami. Menghadapi Paris Saint-Germain, kami tahu seberapa kuat mereka; mereka adalah juara Eropa dua kali. Dan menghadapi Real Madrid, segala sesuatu bisa terjadi di El Clasico. Mungkin kami tidak setajam secara defensif seperti yang kami harapkan. Kami kehilangan tiga poin, tetapi kami masih memuncaki liga dan dalam kondisi baik. Saya ingin memenangkan Liga Champions, dan saya juga ingin memenangkan tiga gelar lain yang kami miliki."