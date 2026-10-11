Aksi para pendukung The Skyblues itu berakar dari masa kelam klub. Menurut The Mirror , seorang pria bernama Frank Newton disebut pertama kali mengeluarkan replika pisang di tribune penonton pada musim 1987/88, ketika Man City baru saja terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Inggris ke divisi kedua. Itu terjadi dalam laga kandang melawan Plymouth Argyle di bekas stadion mereka di Maine Road.

Aksi itu merupakan semacam penghormatan kepada ikon klub kala itu, Imre Varadi, yang mencetak 31 gol dalam 81 penampilan untuk Man City dan pernah dijuluki "Imre Banana" oleh seorang penggemar. Di tengah kemerosotan prestasi tim, para pendukung Man City beralih ke humor getir untuk mengalihkan perhatian dari penampilan suram di lapangan. Mereka juga meneriakkan yel-yel untuk sang penyerang, sebelum kebiasaan itu berkembang menjadi tren. Pada Boxing Day tahun itu, 10.000 penggemar disebut bertandang ke markas Stoke City dengan membawa beragam pisang.

Pada masa itu, sepak bola Inggris juga berada di titik terendah, bukan hanya di Manchester. Kondisi stadion yang rapuh dibarengi banyaknya penggemar yang melakukan kekerasan. Hooliganisme begitu marak hingga klub-klub sempat dilarang mengikuti kompetisi Eropa. Pemicu larangan itu adalah tragedi Heysel pada 1985, ketika 39 orang tewas akibat kekerasan suporter dalam final Piala Eropa antara Liverpool dan Juventus Turin. Menurut versi cerita lain, pisang pertama kali muncul dalam pertandingan Manchester City untuk mencairkan suasana.

Pisang di Liverpool: Mengapa pendukung Manchester City kembali menggunakan humor getir

Sejak 1980-an, buah itu terus dihadirkan pada momen-momen khusus yang berkaitan dengan The Citizens. Begitu pula saat kemenangan telak 3-0 di Liverpool. Setelah jeda internasional yang panjang, pertandingan itu menjadi kesempatan pertama bagi para penggemar untuk menanggapi putusan dalam skandal keuangan. Beberapa hari sebelumnya, Man City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan keuangan liga. Klub terancam sanksi berat, termasuk pencabutan sejumlah gelar dan degradasi paksa. Itu cukup menjadi alasan untuk mencari sedikit pengalihan dengan beberapa pisang berukuran besar.

Apalagi, para pendukung The Reds menyambut Erling Haaland dan kawan-kawan dengan siulan keras saat deretan bintang Manchester memasuki lapangan. Ada pula sejumlah spanduk yang menyinggung banyaknya pelanggaran klub tersebut. Di luar stadion, kedua kelompok suporter juga terlibat pertemuan yang memanas. Mereka saling melontarkan gestur tak pantas dan hinaan. Saat bus tim tiba, pendukung Liverpool juga meneriakkan: "Dasar b*jingan curang, kalian tahu betul siapa kalian."

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Meski tuduhannya berat, para pendukung Man City tetap mendukung klub mereka. Penggemar setia sekaligus gitaris Oasis, Noel Gallagher, misalnya, mengatakan kepada The Athletic bahwa kemungkinan turun ke divisi kedua tidak akan terlalu mengganggunya. "Silakan saja. Saya sudah mengalami kemerosotan bersama klub ini yang lebih parah daripada yang bisa kalian bayangkan. (...) Kalau klub ini harus memainkan seribu pertandingan tanpa penonton di Uganda, saya akan ikut."