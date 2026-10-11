Aksi para pendukung Skyblues itu berakar dari masa kelam klub. Menurut The Mirror , seorang pria bernama Frank Newton disebut pertama kali mengeluarkan pisang tiruan di tribune penonton pada musim 1987/88, ketika ManCity baru saja terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Inggris ke divisi kedua. Itu terjadi dalam laga kandang melawan Plymouth Argyle di stadion lama mereka di Maine Road.

Aksi tersebut merupakan semacam penghormatan kepada ikon klub saat itu, Imre Varadi, yang mencetak 31 gol dalam 81 penampilan untuk ManCity dan pernah dijuluki "Imre Banana" oleh seorang suporter. Di tengah kemerosotan prestasi tim, para pendukung ManCity memilih humor getir untuk mengalihkan perhatian dari permainan suram di lapangan. Mereka juga mulai meneriakkan yel-yel untuk sang penyerang, sebelum kebiasaan itu berkembang menjadi tren. Pada Boxing Day tahun itu, sebanyak 10.000 suporter disebut bertandang ke markas Stoke City dengan membawa berbagai macam pisang.

Pada saat yang sama, sepak bola Inggris juga berada di titik terendahnya, bukan hanya di Manchester. Stadion-stadion yang rapuh dibarengi banyaknya suporter yang melakukan kekerasan. Hooliganisme begitu meluas hingga klub-klub sempat dilarang mengikuti kompetisi Eropa. Larangan itu akhirnya dipicu oleh Tragedi Heysel pada 1985, ketika 39 orang tewas akibat kekerasan suporter dalam final Piala Champions Eropa antara Liverpool dan Juventus Turin. Menurut versi kisah lainnya, pisang itu pertama kali muncul di pertandingan Manchester City untuk mencairkan suasana.

Pisang di Liverpool: Mengapa Manchester City kembali memilih humor getir

Sejak era 1980-an, buah itu memang berulang kali dikeluarkan pada momen-momen khusus yang melibatkan Citizens. Begitu pula saat kemenangan telak 3-0 di Liverpool. Karena jeda internasional yang panjang, pertandingan itu menjadi kesempatan pertama bagi para suporter untuk menanggapi putusan dalam skandal keuangan tersebut. Beberapa hari sebelumnya, ManCity dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan keuangan liga. Klub itu terancam sanksi sangat berat, hingga kehilangan banyak gelar dan dipaksa turun kasta. Itu cukup menjadi alasan untuk mencari sedikit pengalihan dengan beberapa pisang berukuran besar.

Terlebih lagi, para pendukung The Reds menyambut Erling Haaland dan rekan-rekannya dengan siulan memekakkan telinga ketika deretan bintang Manchester memasuki lapangan. Ada pula sejumlah spanduk yang menyinggung banyaknya pelanggaran klub tersebut. Di luar stadion, kedua kelompok suporter juga terlibat pertemuan yang memanas. Mereka saling melontarkan gestur kasar dan hinaan. Saat bus tim tiba, para pendukung Liverpool turut meneriakkan: "Dasar b*jingan curang, kalian tahu betul siapa kalian."

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Manchester City mengajukan banding: Kapan keputusan akan dijatuhkan?

ManCity telah mengajukan banding atas putusan komisi independen itu. Mengingat situasi tersebut, hampir tak ada yang memperkirakan keputusan mengenai sanksi bagi klub papan atas itu akan segera keluar.

Meski menghadapi tuduhan berat, para pendukung ManCity tetap setia mendukung klub mereka. Salah seorang pendukung fanatik sekaligus gitaris Oasis, Noel Gallagher, misalnya, mengatakan kepada The Athletic bahwa kemungkinan turun ke divisi kedua tidak akan terlalu mengganggunya. "Silakan saja. Bersama klub ini, saya pernah mengalami keterpurukan yang lebih dalam daripada yang bisa kalian bayangkan. (...) Jika klub ini harus memainkan seribu pertandingan tanpa penonton di Uganda, saya akan ikut."