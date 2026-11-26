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Bayern menelan kekalahan pertama musim ini saat menghadapi OSC Lille. Kembalinya sejumlah pemain memberi harapan, tetapi mereka pun tak bisa mengatasi masalah terbesar saat ini. Kekhawatiran serius soal target utama musim ini masih terlalu dini.

Jika Bayern pada November 2026 bisa digambarkan lewat satu momen pertandingan, momen itu adalah gol bunuh diri Aleksandar Pavlovic saat melawan OSC Lille. Tembakan Ethan Mbappe membentur tiang dan bola jatuh di kaki Pavlovic, yang tampak sangat terkejut hingga tanpa kendali mengarahkan bola ke gawang sendiri . Gol penentu skor 1-2 itu menggambarkan dengan tepat situasi sulit Bayern.

Selama berminggu-minggu, Bayern mampu mengatasi segala rintangan. Penyakit Jamal Musiala, meninggalnya ayah Joshua Kimmich, kolapsnya Vincent Kompany yang kemudian membuatnya absen, serta cedera demi cedera. Di tengah semua kesulitan itu, tepat tiga pekan lalu Bayern bahkan meraih kemenangan impresif 2-0 di markas Atletico Madrid. Kini, kemenangan itu terasa seperti terjadi pada masa yang berbeda.

Sejak itu, Bayern juga kehilangan kapten Manuel Neuer serta dua penyerang terbaiknya, Harry Kane dan Michael Olise. Hal itu terjadi di luar kendali mereka. Sementara itu, para petinggi klub justru menciptakan persoalan sampingan yang tidak perlu melalui kampanye terbuka mereka terhadap Musiala. Semua itu tampaknya sudah terlalu berat.

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Melawan 1. FC Köln, tim yang terancam degradasi dari Bundesliga, Bayern hanya mampu bermain imbang di kandang pada Jumat. Saat menghadapi Lille, minimnya pilihan membuat Kompany menurunkan susunan pemain awal yang mungkin paling tidak biasa selama menangani Bayern: Pavlovic bermain sebagai pemain nomor sepuluh, sementara Konrad Laimer menjadi penyerang tengah. Setelah tampil cukup baik dan unggul pada babak pertama, tim yang pincang itu bermain seburuk yang jarang, atau bahkan belum pernah, terlihat di bawah Kompany pada babak kedua dan menelan kekalahan pertama musim ini . Lantas, bagaimana langkah Bayern selanjutnya?

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Untuk saat ini, Bayern harus menghadapi sesuatu yang sama sekali tidak mereka butuhkan: sangat banyak pertandingan dalam waktu yang sangat singkat. Bayern akan menjalani dua pekan berturut-turut dengan pertandingan tengah pekan. Dari semua itu, yang benar-benar menentukan hanyalah laga babak 16 besar DFB-Pokal melawan pemuncak klasemen divisi kedua, Hertha BSC, di kandang pada Selasa mendatang. Kesalahan langkah di Bundesliga dan Liga Champions pada fase musim ini memang menjengkelkan, tetapi dampaknya tidak lebih dari itu. Lebih baik melewati masa sesulit ini sekarang daripada pada musim semi. Meski situasinya menegangkan, target-target utama Bayern musim ini belum benar-benar terancam.

Di Bundesliga, Bayern tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Borussia Dortmund, sementara lawan-lawan yang menanti hingga jeda musim dingin relatif ringan. Di Liga Champions, Bayern juga terpaut dua poin dari posisi kedelapan, yang cukup untuk lolos langsung ke babak 16 besar. Sebelum Natal, mereka hanya akan menjamu Slavia Prag, tim peringkat kedua dari bawah di klasemen. Setelah itu, Bayern bertandang ke markas Manchester United dan menjamu Betis Sevilla. Dengan tiga kemenangan, Bayern akan mengoleksi 17 poin. Sejak fase liga diperkenalkan, 16 poin selalu cukup untuk finis di delapan besar.

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Menghindari babak play-off tentu menjadi tujuan. Namun, pada akhirnya itu belum tentu menentukan apa-apa, seperti yang ditunjukkan dua musim terakhir. Paris Saint-Germain harus menjalani babak tambahan pada kedua musim tersebut dan tetap meraih gelar juara.

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Bayern: Siapa yang bisa menggantikan Harry Kane di lini depan?

Dari sisi ketersediaan pemain, situasi mungkin segera membaik. Jamal Musiala masuk sebagai pemain pengganti untuk kedua kalinya saat melawan Lille, sementara Luis Diaz kembali bermain. Michael Olise juga bisa kembali masuk skuad saat menghadapi Hamburger SV pada Sabtu. Ketiganya kemungkinan sudah bisa dipertimbangkan untuk menjadi starter melawan Hertha pada Selasa.

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Namun, bahkan kembalinya tiga pemain penting itu tidak akan menyelesaikan masalah terbesar saat ini: ketiadaan penyerang tengah. Harry Kane kemungkinan absen hingga Maret akibat robekan sindesmosis. Dua alternatif terbaik dalam skuad, Serge Gnabry dan Ismael Saibari, juga masih akan absen selama berminggu-minggu. Laimer, yang mengisi posisi penyerang, memang menekan lawan tanpa henti saat melawan Lille, tetapi tidak berbahaya di depan gawang. Tom Bischof dan Lennart Karl gagal memberi dampak sebagai penyerang tengah saat menghadapi Köln. Ada kemungkinan Kompany akan segera mencoba Olise atau Diaz di posisi itu.

Memberi kesempatan kepada talenta muda unggulan Bastian Assomo juga merupakan pilihan yang masuk akal. Pemain berusia 16 tahun itu sedang mencetak gol tanpa henti: delapan gol dalam tiga pertandingan bersama timnas Jerman U-17, dua kali mencetak dua gol secara beruntun untuk tim cadangan Bayern di Regionalliga, serta satu gol dan satu assist saat tim U-19 menang atas Lille di Youth League pada Rabu. Assomo sudah membuktikan mampu bersaing di tim utama selama persiapan pramusim, ketika ia tampil empat kali dan mencetak dua gol. Dengan tinggi badan 1,90 meter, ia juga akan menghadirkan kekuatan fisik di kotak penalti, sesuatu yang tidak dimiliki kandidat lain yang tersedia saat ini.

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Manajemen tim juga selalu menggunakan peluang yang lebih cepat didapat pemain muda binaan klub sebagai alasan untuk mempertahankan skuad yang terbatas. Melalui jalur itulah Lennart Karl mencatat terobosan pada usia 17 tahun setahun lalu. Mengapa tidak mencoba Assomo yang sangat berbakat sekarang?

Bayern: Vincent Kompany ingin "menikmati perjuangan"

Agar target musim ini tidak terancam, Bayern harus mencari pelapis berpengalaman bagi Kane pada musim dingin untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya yang jauh lebih sulit. Bagaimanapun, tidak ada jaminan pemain berusia 33 tahun itu langsung mampu bermain dengan beban penuh dan kembali ke level performa sebelumnya setelah rencana comeback-nya pada Maret. Gnabry dan Saibari memang bisa menempati posisi tersebut, tetapi itu bukan posisi terbaik mereka.

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Terlepas dari segala masalah itu, Kompany tampak sengaja bersikap tenang saat menganalisis kekalahan di Lille. Alih-alih melontarkan kritik secara terang-terangan atau menambah tekanan, ia mencoba membangun mentalitas positif untuk bangkit. Dalam wawancaranya dengan DAZN, ia mengatakan sebanyak tiga kali dengan kata-kata yang nyaris sama bahwa yang penting sekarang adalah "menikmati perjuangan".

Selain menikmati perjuangan, berakhirnya perdebatan soal Musiala tentu juga akan membantu peluang Bayern meraih hasil dalam waktu dekat. Pernyataan pada Rabu pagi merupakan langkah pertama ke arah itu . Namun, wakil kapten Joshua Kimmich kembali memanaskan persoalan tersebut di Lille dengan membela rekan setimnya, sesuatu yang dapat dimengerti, sekaligus menyerang pimpinan klub. Kimmich menyebut cara mereka memperlakukan Musiala "sama sekali tidak bisa diterima dan tidak mencerminkan Bayern" . Masih menjadi pertanyaan apakah para petinggi yang berkuasa itu akan membiarkannya tanpa tanggapan.