Mengikuti jejak Zidane dan Beckenbauer... Rodri menyamai para legenda setelah meraih gelar Piala Dunia

Rodri, kapten tim nasional Spanyol, mencatatkan prestasi bersejarah setelah memimpin “La Roja” meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah.

Rodri turut andil dalam kemenangan sulit atas Argentina dengan skor 1-0 pada Minggu kemarin, dan menjadi salah satu bintang utama pertandingan tersebut, serta dinobatkan sebagai Pemain Terbaik di turnamen yang baru saja berakhir.

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Menurut jaringan statistik sepak bola “Opta”, Rodri kini menjadi pemain keempat dalam sejarah sepak bola yang berhasil meraih gelar Piala Dunia, Liga Champions, dan Piala Eropa, serta Ballon d’Or.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa “Rodri kini berada sejajar dengan tiga bintang legendaris dalam sejarah sepak bola, yaitu: Zinedine Zidane dari Prancis, serta Franz Beckenbauer dan Gerd Müller dari Jerman.”

Selama turnamen ini, Rodri tampil memukau di semua pertandingan Spanyol dengan pengendalian ritme permainan yang luar biasa, sehingga meningkatkan jumlah operannya menjadi 1.394 operan sepanjang sejarah turnamen ini, yang merupakan angka tertinggi yang pernah tercatat di semua edisi sejak 1966.