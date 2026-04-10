Mengikuti jejak Zamalek dan Al Ahly... Mourinho mendekati pencapaian bersejarah yang terasa mengecewakan

José Mourinho terus melangkah mantap bersama Benfica Portugal menuju musim yang mungkin akan tercatat dalam sejarah, karena tim ini belum pernah mengalami kekalahan sama sekali di Liga Portugal. Namun, pencapaian ini tidak menghilangkan ketidakpuasan yang mendalam di dalam klub maupun di kalangan para penggemarnya.

Menurut situs "Al-Sharq", meskipun Benfica mempertahankan rekor tak terkalahkan dengan enam putaran tersisa hingga akhir musim, mereka menempati posisi ketiga di klasemen dengan selisih tujuh poin dari pemuncak klasemen Porto, sehingga mimpi meraih gelar juara tampak sulit terwujud.

Tim asuhan Mourinho telah meraih 19 kemenangan dari 28 pertandingan, dengan 9 hasil imbang, sementara Porto hanya kalah satu kali, namun mengumpulkan 23 kemenangan dan 4 hasil imbang, sehingga semakin mendekati gelar juara.

Banyaknya hasil imbang menjadi penyebab utama penurunan performa Benfica dalam perebutan puncak klasemen, karena banyak yang berpendapat bahwa tim ini kurang tajam dalam pertandingan-pertandingan besar, dan meraih kemenangan dengan sangat sulit.

Selain itu, tersingkirnya mereka dari Liga Champions oleh Real Madrid, dari Piala Portugal oleh Porto, dan dari Piala Liga oleh Braga, menjadikan liga domestik sebagai kesempatan terakhir untuk menyelamatkan musim ini.

Musim tanpa gelar baru mengancam Mourinho

Mourinho menghadapi risiko mengakhiri musim keempat berturut-turut tanpa gelar, sejak gelar terakhirnya bersama Roma di Liga Konferensi Eropa musim 2021-2022.

Meskipun mempertahankan rekor tanpa kekalahan, Benfica terancam mengulangi skenario langka dalam sepak bola, yaitu mengakhiri musim tanpa kekalahan namun tanpa gelar.

Skenario ini terulang pada musim 1977-1978, ketika Benfica mengakhiri liga dengan poin yang sama dengan Porto (masing-masing 51 poin), namun selisih gol memberikan gelar kepada rival tradisionalnya.

Sepak bola juga pernah menyaksikan kasus serupa, terutama Zamalek Mesir pada musim 1980-1981, Al-Ahli Saudi pada musim 2014-2015, Galatasaray Turki pada musim 1985-1986, dan Perugia Italia pada musim 1978-1979, yang merupakan tim-tim yang menyelesaikan musim domestik mereka tanpa kekalahan namun pulang dengan tangan hampa.