Mengikuti jejak Sibari dan bintang Barcelona... Al-Khnous mengambil langkah penting terkait masa depannya

Laporan media Jerman mengungkap kemungkinan perubahan dalam masa depan Bilal El Khannous, bintang tim nasional Maroko dan klub Stuttgart, yang saat ini sedang berlaga bersama "Singa Atlas" di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Surat kabar Jerman "Bild" melaporkan, "Bintang tim nasional Maroko dan pemain Stuttgart, Bilal Al-Khnous (22 tahun), memicu perdebatan mengenai masa depannya bersama klub Jerman tersebut, setelah ia mengganti agennya—langkah yang oleh para pengamat diartikan sebagai persiapan untuk kemungkinan kepergiannya, meskipun klub Bavaria tersebut tetap mempertahankan sang pemain."

Menurut informasi dari surat kabar yang sama, Al-Khnous telah pindah ke agensi “HCM Sports Management” yang mengelola karier para bintang besar seperti pemain Belanda Frenkie de Jong (Barcelona) dan pemain Swedia Viktor Gyokeres (Arsenal), serta rekan senegaranya Ismail Sibari yang sedang mendekati Bayern Munich.

Sumber-sumber menyebutkan bahwa agen barunya telah mulai menjajaki pasar untuk mencari tawaran, meskipun hingga saat ini belum ada tawaran resmi.

Langkah ini diambil di saat El Khannous menunjukkan performa yang mengesankan bersama timnas Maroko di Piala Dunia kali ini, di mana ia menjadi salah satu pemain terkemuka dalam pertandingan melawan Brasil (1-1) dan Skotlandia (1-0), yang berpotensi meningkatkan minat klub-klub besar terhadapnya jika ia terus tampil gemilang.

Bild menyimpulkan: “Namun, klub Jerman tersebut, yang mengubah status pinjaman Al-Khnous dari Leicester City menjadi transfer permanen pada akhir Mei lalu senilai 18 juta euro (ditambah 3 juta euro sebagai biaya pinjaman), menolak melepas pemain tersebut dan berencana mengandalkannya pada musim depan. Harga pembeliannya dianggap sebagai kesepakatan yang menguntungkan mengingat performa saat ini, mengingat kontraknya yang berlaku hingga 2030 tidak memuat klausul penalti, sehingga memberikan Stuttgart posisi tawar yang kuat dalam negosiasi apa pun di masa depan."

